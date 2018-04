Instagram podría dejarte hacer videollamadas

Ciudad de México

Todo parece indicar que Instagram estaría preparando una gran actualización, ya que Jane Manchun Wong, una estudiante de computación, publicó en su cuenta de Twitter diferentes funciones nuevas que encontró mientras analizaba el código fuente de la red social.

El descubrimiento más importante fue que estarían probando la opción para realizar videollamadas desde la aplicación, cosa que hasta el momento sólo se puede hacer en algunas aplicaciones de mensajería y Facebook.

NEW screenshots of Instagram's incoming video call feature in action



h/t @wongmjanepic.twitter.com/EqtbnB4V8p — Matt Navarra (@MattNavarra) 27 de abril de 2018

Las reacciones a las historias de los amigos serían un poco diferentes, ya que según ella funcionaría de manera similar a las reacciones de Facebook que te deja usar emojis o stickers.

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 de abril de 2018

Otra novedad sería la de grabar en cámara lenta, una función que podría ser especialmente útil para aquellos con teléfonos más viejos.

Por otro lado, los usuarios ahora también podrían silenciar las cuentas que quieran, sin la necesidad de dejar de seguirlas.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!



h/t @wongmjanepic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) 27 de abril de 2018

Las historias anteriores podrían ser vistas en un calendario en lugar de un archivo. De esta manera, los usuarios verían qué publicaron en un día en específico.

Por último, Instagram también estaría probando una herramienta para etiquetar amigos de Facebook en las publicaciones.

NEW: Instagram is testing letting you tag Facebook friends in posts



h/t @wongmjanepic.twitter.com/NaXZWqMzN1 — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 de abril de 2018

Aún no se sabe cuándo estarían disponibles los cambios, ya que la red social dijo al sitio The Verge que "por el momento no tenemos nada que compartir sobre este tema".









RL