Learntalk: aprende inglés en cualquier lugar

¿No consigues el trabajo de tus sueños o la beca tan anhelada para estudiar en el extranjero porque no cumples con el dominio de inglés? Apenas en 2016, México tenía un dominio del inglés en un nivel bajo, se estima que es del 49.88 en una escala de 100, de acuerdo a un estudio de EF English Proficiency Index.

También hace unos meses, la Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para cubrir 646 plazas para maestros de inglés, ya que su actual planta docente no cumplía con las certificaciones necesarias para enseñar el idioma en educación básica.





¿Te imaginas aprender o mejorar tu nivel de inglés con tan solo abrir tu computadora? Atrás quedaron esos días en los que no lograbas organizar tu agenda para asistir a tus clases de inglés.

Learntalk nació como una empresa con la vocación de educar mediante la tecnología (EdTech por sus siglas en inglés) y hacer accesible el aprendizaje del idioma inglés a cualquier persona en cualquier parte del mundo.

Su método de enseñanza consiste en ofrecer clases con un enfoque único que utiliza estilos de las clases tradicionales y los actualiza para llevarlos a una formación online. Además, sus recursos didácticos están alineados con el Common European Framework of Reference (CEFR) con el fin de alcanzar en cada clase un aprendizaje real de una manera organizada, flexible y sencilla.

Lo mejor de todo es que tienen un servicio 24/7 para adaptarse a todas las necesidades de sus alumnos y los profesores tienen una amplia experiencia y formación en el British Council. Además, en cada clase tú eliges qué temas verás dependiendo el grado que estés cursando como principiante, intermedio y avanzado.

¿Es tan fácil como parece?

Sí, solo debes ingresar a su portal learntalk.org, registrarte como usuario y elegir qué plan necesitas. Al regístrate, la primera clase es GRATIS para que pruebes su plataforma. Es importante que pienses bien cuánto tiempo deseas dedicarles a tus clases de inglés ya que existen tres planes:

Pays as you go. Pagas por las clases que reservas.

Pagas por las clases que reservas. Group Unlimited. Clases en grupo ilimitadas

Clases en grupo ilimitadas Total Unlimited. Acceso ilimitado a clases individuales y en grupo.

El sitio te permite entrar a un panel de control en el que reservas tus clases y eliges el horario que más te convenga, además tienes la opción de elegir el tema que deseas cursar, también puedes ver tu progreso, acceder a las videollamadas, chat en vivo, entre otras amenidades. Las clases duran 25 minutos (tienes la opción de reservar dos clases seguidas) e incluyen una retroalimentación y comentarios del profesor al terminar la lección.





El plus

Aparte de las clases en línea, la plataforma online ofrece pruebas de nivel para probar tu nivel de inglés basadas en el Common European Framework of Reference (CEFR) y preparación especial para presentar exámenes oficiales como IELTS, RCE (First Certificate in English) o CAE (Certificate in Advance English).

Actualmente Learntalk trabaja en la creación de una aplicación que estará disponible muy pronto y funcionará como una nueva plataforma para que sus alumnos tomen clases a donde quiera que vayan.