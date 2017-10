El norte de México quiere su independencia, ¿es posible?

Ciudad de México

Que los estados del norte de México, como Nuevo León, Baja California, Sonora, y Tamaulipas quieran independizarse para formar su propio país podría sonar como una broma, sin embargo para el grupo República de México del Norte no lo es.

Este grupo, que ha cobrado fuerza en redes sociales en los últimos días y lleva más de seis años gestándose, promueve la separación de los estados del norte de la república mexicana que conforman la zona conocida como Aridoamérica. ¿La razón? Una diferencia en “las culturas y formas de vida”, como dice en la descripción de su página de Facebook que hasta el momento suma 57 mil 459 “me gusta”.

MILENIO contactó a los organizadores de este movimiento, quienes por cuestiones de seguridad, decidieron mantener sus identidades en el anonimato pues, aseguran, han recibido varias amenazas.

A través de un correo electrónico a nombre de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, contestaron nuestras preguntas que intentan entender este movimiento que, aseguran, “no es broma”.

¿De qué va la República de México del Norte?

Este proyecto surge de una iniciativa de profesionistas y académicos “sin interés partidiario o grupo de poder a excepción de varios empresarios de la región” bajo el argumento de que “no es posible que a tanto tiempo, el sur y el centro presenten muchos rezagos y desigualdades, económicas, políticos de distribución del gasto público del centro que es donde se despilfarra y se embolsan dinero que en esta región es necesario”, escribió el representante del grupo, quien se rehusó a identificarse.

La página de Facebook de República de México del Norte, es apenas una de las primeras etapas de este movimiento. En ella, suelen publicar notas que se han hecho sobre él, así como mensajes sobre la importancia que tiene Aridoamérica.

“Pensamos que la red social es una fuerte herramienta de difusión y concientización de nuestro proyecto, pero tenemos contemplado salir a las calles llegado el momento. Nos estamos organizando mejor.”

Para la propuesta de este estado independiente, los organizadores retomarán el gentilicio de norteños, su forma de gobierno será una república representativa constitucional, igual que México, y su moneda será el “aris”. En cuanto a su bandera, aún están decidiendo, pero una de las que más utilizan en su página de Facebook es aquella que tiene como escudo uno similar al que usara Franco para representar su dictadura en España en la década de los 40.

Y aunque los comentarios que reciben en la página muestran claramente el nivel de polarización que ocasiona un tema de estos, al grupo de RMN le parece sólo un efecto más del descontento social.

“No buscamos herir sentimientos, pero con sentimientos los problemas no se solucionan. El término polarizar es tan simple como los intereses que existen bardas en nuestras casas, nuestros fraccionamientos; tenemos derecho a tener autodeterminación en los aspectos, económicos, políticos, administrativos, culturales y de logística”, aseguran.

¿Cuál es la participación económica de estos estados?

De acuerdo con cifras del INEGI, durante el primer trimestre de 2017, estados como Nuevo León, Sonora y Coahuila contribuyeron al crecimiento real del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal el 0.27, 0.20 y 0.13 por ciento respectivamente.

A pesar de ser los estados del norte con mayor contribución a este indicador, la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato ocupan los tres primeros lugares con 0.79, 0.45 y 0.31 por ciento respectivamente.

El resto de los estados que pretenden formar parte de la RMN aportaron un porcentaje menor al 0.10 por ciento, siendo Tamaulipas el de menor contribución con sólo 0.01 por ciento.

¿Se pueden independizar?

Tal parece que la determinación, las ganas y el ser una de las zonas económicas más importantes de México no son suficientes como para que un estado, o en este caso, un grupo de estados, puedan proclamarse independientes.

De acuerdo con Antonio de la Barrera Fernández, consultor internacional experto en temas geopolíticos, sería un hecho totalmente anticonstitucional y podría calificarse como un acto sedicioso.

“Ningún estado puede separarse del pacto federal”, dijo De la Barrera y recordó el contenido de los artículos de la Constitución mexicana que van del 40 al 45, los cuales establecen el carácter federativo de la república y la soberanía de los estados “en todo lo concerniente a su régimen interior”. Explicó que estarían yendo en contra de lo establecido en el acta constitutiva que firmaron los 19 estados existentes en 1824 luego del término del Imperio Mexicano.

“No están impedidos a llamar a un referéndum de independencia -como ha sucedido en Cataluña recientemente o Escocia, pero sí tendrían que tener bases firmes y una idea muy clara de un estado independiente porque no se trata de llamar al movimiento sin ideas claras. Cualquier puede hacerlo, si se forman una idea clara de nación podrían hacerlo, pero no sería lo óptimo”, aseguró De la Barrera.

Pese a tener todo en contra, son optimistas

El movimiento, que sigue estando en un plano digital, tanto con detractores como con seguidores y sobre todo con toda una constitución en su contra, sabe que no será un camino fácil pero “es un proyecto viable y posible”.

“Nosotros no buscamos nada que no tenga que ver con la solución de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Las personas que creen que es una broma es porque no tienen conciencia, económica, política y de la administración pública” sentenció el representante del grupo.





mrf