Misha, un cerdito hormiguero, murió en incendio de Londres

Misha, un cerdo hormiguero de nueve años, murió este sábado y otros cuatro siguen desaparecidos tras un incendio en el zoológico de Londres, declarado por la mañana.

Los bomberos fueron alertados hacia las 6:00,hora local, y desplegaron a 72 hombres que tardaron tres horas para controlar el fuego.

TE RECOMENDAMOS: Estos pañuelos de papel están hechos con popó de panda

"Alrededor de las tres cuartas partes de una tienda y de un café y la mitad del tejado están en llamas", informó la brigada en su página web.

"Los bomberos trabajaron duro para controlar el fuego lo más rápido posible y para evitar que se propagara a los refugios de los animales cercanos", declaró un responsable de los bomberos.

Misha era un mamífero tubulidentado de África que había sido declarado desaparecido durante la mañana. "Desgraciadamente, nuestros veterinarios confirmaron la muerte de nuestro oricteropo del Cabo de nueve años, Misha. También siguen actualmente desaparecidas cuatro suricatas", anunció el zoológico, explicando que tenía un "acceso limitado al lugar".

Awful- Misha (aardvark) died, 4 meerkats unaccounted for in fire at London Zoo. Am humbled by so many messages of support. London Fire Brigade superb - liaising closely with us to ensure all safe for animals, staff & visitors. We will re-open tomorrow. @zsllondonzoo@OfficialZSL