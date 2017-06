Consejos para iniciarte en la jardinería

Ciudad de México

Que no te atemorice la idea de crecer tu propia huerta o jardín. Puedes empezar poco a poco ya que no todo se hace de un jalón. Si no te crees capaz de mantener viva ni una sola planta, con estos tips podrás hacerlo sin preocupación alguna.

Haz tus fertilizantes con las sobras de tu comida

La cáscara de plátano es perfecta para este trabajo, ya que al ser biodegradable libera potasio, nitrógeno, fósforo y magnesio en el suelo, además repele los áfidos.

Las sobras de café son una excelente fuente de nitrógeno que a las plantas les encanta. No olvides combinarlas con cáscaras de huevo para proporcionarles calcio que repele a las babosas y caracoles.

Planta tus semillas en una cáscara de naranja, lima o toronja

Si deseas plantar desde cero, parte una naranja a la mitad y saca el relleno. Haz tres agujeros en la parte de abajo de la cáscara, coloca la tierra y planta tus semillas. Cuando ya hayan crecido transfiérelas a tu jardín. Será mucho más fácil y orgánico.

Repelente de plagas orgánico

Haz tu propio aerosol de control de plagas usando artículos que ya tienes en tu cocina. Mezcla 10 dientes de ajo con cáscara, una cucharada de copos de pimiento rojo machacado y dos tazas de agua. Cuela la mezcla desde una gasa a un frasco y agrega una cucharadita de jabón biodegradable para trastes. Podrás usarlo en las plantas infestadas con bichos.









