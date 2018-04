Los mejores hoteles para un viaje en familia

Llegas al hotel y el más pequeño de la familia rogará por sumergirse en el agua sin importar temperatura u horario; el más grande querrá encontrar la clave del wifi cuanto antes, y tú seguramente sólo querrás relajarte y disfrutar de tus vacaciones. Que cada quien logre su objetivo no es imposible, todo depende de la elección correcta al buscar tu hospedaje. Dinos qué edad tienen tus hijos y te diremos los hoteles indicados para una experiencia que todos disfrutarán.







2 A 5 AÑOS



Four Seasons Maui

Wailea, Hawái

Nada mejor que la playa para los primeros viajes con el más pequeño de casa. Esta opción hawaiana no sólo ofrece lujo frente al mar sino todas las amenidades para que tu equipaje de viaje familiar sea ligero, ya que contarás sin costo extra con carriolas, corrales, columpios y hasta pañales para nadar.





También encontrarás buffets especiales para niños, divertidos toboganes y programas de cenas románticas en pareja mientras los niños disfrutan sus propias experiencias con noches temáticas y aventuras, que incluyen avistamiento de cangrejos por la noche, clases de cocina, búsquedas del tesoro y más.

Habitaciones desde 11,000 MXN

—

www.fourseasons.com/maui





Legoland Florida Resort

Florida, Estados Unidos

Este hotel, a una hora del Aeropuerto Internacional de Orlando, tiene cada rincón repleto de color y se encuentra justo al lado del parque Legoland. Todas sus instalaciones se apegan a la temática con búsquedas del tesoro, maquetas de Lego, piratas, reinos y aventuras.





Cuenta con piscina climatizada al aire libre, zona de juegos al estilo de un impresionante castillo, un barco pirata y una fosa repleta de las piezas de Lego. También puedes optar por su Beach Retreat con habitaciones de temática playera en una zona de bungalows.

Habitaciones desde 3,200 MXN

—

www.legoland.com/florida





Great Wolf Lodge

Cataratas del Niagara, Canadá

Una experiencia tanto diferente como divertida será conocer este hotel refugio del frío en Ontario. Es al mismo tiempo un parque acuático y aquí los más pequeños podrán disfrutar de piscinas, toboganes, área de juegos arcade, boliche y más, todo bajo techo.





Además, cuenta con gimnasio y spa para ti o incluso el Scooops Kid Spa, donde pueden relajarse juntos. Hospédate en sus habitaciones temáticas decoradas como campamentos en medio de la naturaleza.

Habitaciones desde 5,400 MXN

—

www.greatwolf.com









6 A 12 AÑOS

Nickelodeon Punta Cana Resort

Punta Cana, República Dominicana

Contrario a lo que imaginábamos, tiene instalaciones de exquisito diseño y con acceso directo a la playa. Casi pudieras olvidar que se trata de un hotel para niños de no ser por que al menos una vez al día verás a alguno de los personajes Nickelodeon recorriendo el resort.





Opta por sus lujosas villas con regaderas y tinas exteriores, algunas con su propia piscina. Incluso hay una en forma de piña -así es, la de Bob Esponja-. Dentro de las actividades para niños que más te recomendamos están su Waterpark Foam Party; shows cada noche, y su famoso Get slimed!, donde todos quedarán cubiertos de verde.

Habitaciones desde 19,200 MXN

—

www.nickresortpuntacana.com





Keio Plaza Hotel

Tokio, Japón

Sin duda será una de las opciones favoritas pues ofrece dos diferentes habitaciones con Hello Kitty como protagonista y son todo lo que pudieras esperar. La primera habitación, Kitty Town Theme, está repleta de tonos pastel y neón inclinándose a lo que pudiera ser pop art. Cada uno de sus detalles está marcado por la temática.





En la segunda habitación, Princess Kitty Theme, encontrarás un ambiente un poco más elegante y con el rosa como color principal, incluido un peculiar sillón en forma de zapato. Y no sólo eso, también podrás disfrutar del Hello Kitty Breakfast Room Service hecho al estilo kawaii con las figuras de Hello Kitty.





Habitaciones desde 12,000 MXN

—

www.keioplaza.com





St. Regis Punta Mita

Riviera Nayarit, México

Además de su famoso club infantil La Tortuga, los huéspedes de uno de los hoteles más premiados de México tienen acceso a SUPKids Camp, un campamento para niños de entre 5 y 12 años de edad que fomenta el aprendizaje de la seguridad en el agua y la conservación ambiental mediante la práctica de deportes acuáticos.





Durante cinco días, los pequeños campistas disfrutarán de actividades de aprendizaje y emocionantes aventuras, como carreras de Stand Up Paddle, desafíos en la playa, juegos acuáticos, relevos, natación y clases de ciencias marinas en el centro educativo de Punta Mita Ocean Sports.

Habitaciones desde 11,800 MXN

—

www.starwoodhotels.com









13 A 17 AÑOS

Jumbo Stay

Estocolmo, Suecia

¿Qué puede ser tan cool como hospedarte dentro de un avión? Por eso esta opción será la favorita de los “difíciles” de la casa. Ubicado en el aeropuerto de Estocolmo-Arlanda, ofrece distintas categorías de habitaciones donde pueden dormir hasta tres personas. Todo se desarrolla dentro de un avión jumbo jet y es la alternativa perfecta para sorprender a entusiastas de la aviación, aventureros y toda la familia.





Habitaciones desde 4,000 MXN

—

www.jumbostay.com





JA Palm Tree Court

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Quédate con tu familia en una de las 208 suites de este hotel con el mar de frente. Aquí las actividades familiares no tienen fin, desde montar a caballo hasta dar un paseo en un seaplane por la ciudad.





Si les gusta practicar deporte, el Centro de Excelencia de JA cuenta con excelentes instalaciones, equipos y campos internacionales de entrenamiento de fútbol, además de actividades acuáticas, golf y más.

Habitaciones desde 6,900 MXN

—

www.jaresortshotels.com





Hard Rock Hotel

Riviera Maya, México

Desde el 2017 la cadena mejoró sus amenidades para adolescentes por lo que ahora tienen acceso al Camp Woodward, líder en estilo de vida y deportes de acción con actividades como snowboard bajo techo y esquí en la nieve -aunque no lo creas-, además de hip-hop, skate y otros. Mientras tanto, los adultos también podrán disfrutar de áreas y servicios exclusivos para ellos, como su templo de yoga y el spa.





Habitaciones desde 15,400 MXN

—

www.hrhrivieramaya.com