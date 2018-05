6 hoteles Kid Friendly

Buena atención, seguridad, comodidad y actividades infantiles con personal calificado que mantenga entretenidos a mis hijos, es lo que busco en mis vacaciones”, comenta Ceci, mamá de Diego y Emilio. Y es que cuando de vacaciones se trata, las mamás siempre buscamos que nuestros hijos se diviertan, pero que nosotras también disfrutemos al máximo ese tiempo bien merecido.

Las grandes cadenas hoteleras ya ponen más atención en las necesidades de los pequeños, pues notaron que, dependiendo de qué tan bien se lo pasen los niños, los padres estarán dispuestos a regresar. “Yo busco hoteles que tengan actividades deportivas, con juegos de mesa, que organicen tours solo para ellos, que les deje algo que recuerden durante mucho tiempo.

También que tengan un menú más completo y variado, que no ofrezcan solo fast food”, dice Geo, mamá de Daniela y Paulina. Para las primerizas, con bebés de meses, es importante que los hoteles cuenten con instalaciones especiales para ellos. “Yo busco un hotel que tenga atracciones cerca para que puedas ir caminando o con la carreola. Que sea de ambiente familiar, para que no te vean feo si estás en el restaurante con un pequeño que de pronto pueda empezar a llorar.

También que tenga un servicio de alimentos en donde estén dispuestos a ayudarnos con alguna comida especial para el bebé, y que tengan alberca solo para niños”, dice Mariana, mamá de Daniel.

Para facilitar tu búsqueda, preparamos una guía de hoteles para que tus próximas vacaciones y las de tus hijos sean inolvidables.

Paradisus by Meliá

Este hotel, ubicado en Playa del Carmen, tiene un servicio llamado Family Concierge diseñado para que la familia pase unas vacaciones únicas. Cuenta con guardería para niños entre los 12 meses y cuatro años, y un espacio Kids Zone para niños más grandes (cinco a 12 años), en donde realizan una manualidad diferente cada día, desde piñatas y máscaras hasta un cometa. También hay un programa llamado Mini Life Enriching, en donde se preparan galletas, pizzas y coteles.

Los encargados organizan juegos en la playa, en la alberca, así como búsquedas del tesoro, miniolimpiadas y un campamento indio. Si quieres que gocen de una sesión de spa, llévalos a Yhi Spa for Kids, que tiene un costo extra.

Sunscape Dorado

Aquí los huéspedes disfrutan de varias actividades para hacer el viaje a Ixtapa muy divertido: check-in familiar con alfombra roja, pasaportes del resort para los niños, playa con actividades acuáticas y terrestres, teatro al aire libre y películas en la playa.

El Explorer’s Club ofrece entretenimiento para niños de tres a 12 años que incluye actividades diarias con temas científicos, de naturaleza y exploración, así como concursos de castillos de arena, arte y manualidades, chorros de agua y área de juegos. Si tus hijos tienen entre 13 y 17 años, el Core Zone es para ellos. Se trata de un club que organiza juegos, deportes, actividades y entretenimiento para adolescentes.

Más información aquí.

Hard Rock Hotel

Ubicado en Cancún, este hotel cuenta con el Roxity Kid’s Club, que ofrece días temáticos en los cuales los pequeños pueden hacer manualidades, miniolimpiadas, sesiones musicales, arte con globos, yoga y búsqueda del tesoro. Este club para niños tiene un horario muy amplio, de las 8:00 am a las 9:00 pm; sin embargo, las horas de comida de los peques deben estar a cargo de sus papás, para fomentar la unión familiar.





Más información aquí.

Iberostar Paraíso Maya

Es el único hotel en Riviera Maya que tiene alberca de olas, un parque acuático para niños y un río lento. Para los más pequeños, hay un servicio de cocina donde las mamás podrán alimentar a sus bebés con total comodidad, solicitar alimentos elaborados especialmente para ellos, además de poder lavar y esterilizar los biberones.

El hotel también tiene diferentes clubes y actividades, dependiendo la edad de los chicos, como Petit Starfriends para niños de cuatro a seis años, con actividades lúdicas y entretenidas como castillos de arena, búsqueda de conchitas, pintacaritas, show de circo y un parque pirata.

Maxi Starfriends es para niños de siete a nueve años, con búsquedas de tesoro, rallies, excursiones, así como tiro con arco y de carabina, entre otras.

Junior Starfriends es ideal para los preadolescentes de 10 a 12 años, en donde se entretienen con actividades que les permitan una mayor libertad, como obras en el teatro, visitas al centro comercial y salidas nocturnas dentro de la disco del hotel.

En Teen Starfriends, para adolescentes de 13 a 17 años, podrán disfrutar de consolas de juegos, show de talentos, clases de circo, deportes al aire libre y clases para convertirse en DJ, con edición de video y audio.

Más información aquí.





Palladium Hotel

Family Selection es el programa que ofrece este hotel de Riviera Nayarit a los huéspedes con acceso a instalaciones exclusivas en áreas privilegiadas del resort, productos premium y amenidades especiales, como

mini batas de baño y pantuflas, una ducha de burbujas con juguetes acuáticos, servicio de entrega de leche y galletas antes de acostarse, un minibar con bebidas especiales y sala de videojuegos.

Además de estos servicios en la habitación, los niños y adolescentes tendrán acceso a actividades exclusivas del área Family Selection, como una zona de entretenimiento con videojuegos, clases de cocina y actividades artísticas y artesanales.

Más información aquí.





En el extranjero

En The Peninsula, en Tokyo, tus hijos podrán conocer a Pikachu, Lucario y al resto de sus amigos en una experiencia interactiva, llamada Pokémon Hotel Adventure: The Power of Ten, que fue diseñada exclusivamente para el hotel por The Pokémon Company.

Los minihuéspedes, a partir de los cinco años de edad, recibirán un gorro de Pikachu, una pokebola, una lupa, una copia de ThePokémon Times, un mapa y un diario de detective, elementos que les ayudarán a encontrar la ubicación de 10 pistas para descubrir al resto de los personajes. Al final del juego, los pequeños investigadores serán recompensados con un peluche del personaje Pikachu.

Más información aquí.