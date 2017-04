Hillary Clinton, las frases de la ex candidata sobre ser mujer

Ciudad de México

La ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ofreció una entrevista al diario The New York Times, junto al periodista Nicholas Kristof en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, para discutir nuestro momento político grave, y la misoginia en su percepción pública.

La ex primera dama de Estados Unidos cree que las mujeres jóvenes deben aceptar las críticas pero no tomarlas personales. Esta no es la única lección que Clinton le ha dado a las mujeres, conoce sus mejores mensajes aquí.

- "Ciertamente, la misoginia ha desempeñado un papel. Y que acaba de ser admitido, y por qué y cuáles son las razones subyacentes de eso, es lo que estoy tratando de averiguar por mí mismo.

- “Las mujeres estamos siempre como presentando un examen, quizá no sabemos todo el tema a la perfección, pero damos lo mejor de nosotras mismas”.

- “Supongo que me podría haber quedado en casa y hornear galletas y tomar té, pero lo que decidí hacer fue cumplir con mi profesión en la que entré antes de que mi marido estuviera en la vida pública”.

- “Los Estados Unidos de América no pueden resolver todos los problemas del mundo, pero los problemas del mundo no pueden resolverse sin el liderazgo de los Estados Unidos De América”.

- “Tengo un millón de ideas. El país no se puede permitir todas”.





