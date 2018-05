Acompañados de celebridades, Harry y Meghan se casaron

El príncipe Harry y la estadunidense Meghan Markle se casaron este sábado en Windsor, en una iglesia de Saint George llena de celebridades y con miles y miles de personas esperándolos en las calles.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia anglicana, tomó los votos matrimoniales a los novios, que tuvieron las manos enlazadas durante gran parte de la ceremonia.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién diseñó el vestido de novia de Meghan Markle?

Esta tuvo toques del mestizaje que encarna la pareja, como el sentido sermón del obispo estadunidense Michael Curry, o la versión de la canción Stand By Me que hizo un coro de gospel.

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWeddingpic.twitter.com/1T4i0SNOnV