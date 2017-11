Google Maps encuentra al Halcón Milenario en Londres

Uno podría pensar que, siendo el Halcón Milenario —o Millennium Falcon, la mítica nave de Han Solo en Star Wars— un artefacto interplanetario capaz de volar a velocidades cercanas a la de la luz, sería difícil de localizar. Pero no: el servicio de mapas Google Maps lo encontró en Londres.

La nave fue localizada en los Longcross Studios, una compañía de producción de TV, cine y video, y está rodeada de contenedores, en un aparente intento por ocultarla de la vista de los curiosos. Pero nada se escapa al ojo del Google Maps.

TE RECOMENDAMOS: Star Wars tendrá nueva trilogía.

Aparentemente, fue el usuario de Twitter llamado Kevin Beaumont (@GossiTheDog) quien hizo el descubrimiento en Google Maps, y después publicó el hallazgo en la red social.

Lol Disney tried to hide the Millennium Falcon by surrounding it with shipping containers. Also, it’s on Google Maps. https://t.co/LgerDntmKQpic.twitter.com/SfuYkmHJbl