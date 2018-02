Dios es una cebolla, asegura hacker en sitio del Vaticano

Ciudad de México

Aunque el Papa haya declarado hace unas semanas que las noticias falsas o fake news son el equivalente a la serpiente que hizo que Adán mordiera la manzana que le ofreció Eva, tal parece que al encargado del sitio oficial de noticias del Vaticano no le importa mucho.

Esta mañana, una noticia que apareció como principal decía que el papa Francisco estaba seguro que Dios es una cebolla y que el paraíso se encuentra en Aalst, una pequeña ciudad al noroeste de Bruselas.

TE RECOMENDAMOS: Sermones no deben durar más de 10 minutos: papa Francisco

Sin embargo, todo fue obra de un hacker que, cansado de que ignoraran sus advertencias sobre los fallos en el sitio, decidió explotarlos y jugarle una broma al Papa y al Vaticano.

Inti De Ceukelaire, un analista de seguridad originario de Bruselas, descubrió una falla en el sistema conocida como XSS o cross site scripting. Esto hace que cualquier hacker pueda poner su propio código en cualquier sitio web y aunque él no lo utilizó de manera maliciosa, hay quienes se aprovechan de esto para infectar con malware los dispositivos.

Ceukelaire, quien también ha logrado hackear algunos de los links que ha publicado Donald Trump e incluso ha conseguido la información de contacto de Melania al aprovecharse de fallas, dijo al sitio The Next Web que ya había avisado a los encargados del sitio de noticias del Vaticano sobre la vulnerabilidad.





“Hace dos semanas, les dije que si no lo arreglaban, revelaría la falla responsablemente. No para dañarlos, sino para mostrar que las noticias falsas pueden esparcirse fácilmente. Seas o no el Papa, necesitas ajustarte a ciertos estándares de seguridad”.

El hecho de que una cebolla haya sido escogida para ser Dios responde en realidad a un juego de palabras, pues la nota publicada en el sitio del Vaticano dice que el paraíso está en la ciudad de Aalst. Los habitantes de dicho poblado reciben el gentilicio de "onion" o cebolla en inglés.

Actualmente, la liga que publicó Ceukelaire ya está desactivada y la entrada en la que se revelaba la identidad de Dios no se encuentra en el sitio del Vaticano.





mrf