Tras escándalo racista, H&M contrata director de diversidad

La firma sueca de ropa H&M contrató a un director de diversidad ante acusaciones de racismo por una publicidad en la que aparece un niño negro que viste una sudadera con capucha y la inscripción coolest monkey in the jungle (el mono más cool de la selva).

“Nuestro compromiso frente a la diversidad y la inclusividad es auténtico, por eso hemos designado un líder global, en esta área, para impulsar nuestro trabajo”, dijo H&M en su página de Facebook.

La empresa con sede en Estocolmo dijo que “el incidente reciente fue totalmente involuntario”, pero “demuestra claramente la magnitud de nuestra responsabilidad como marca global”.

El astroLeBron James y el rapero Diddy expresaron su indignación por el aviso. Los raperos The Weekndy G-Eazy cancelaron contratos con H&M. En Sudáfricase produjeron destrozos en tiendas H&M, mientras que la reacción en Europa fue más discreta.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb