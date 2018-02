Google inauguró sus propios Juegos de Invierno

Google celebra la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, a través de un doodle animado en el que animales practican diversas disciplinas de esta competencia.

Así, en el primer día de los "Juegos de Invierno de Doodle", un pingüino se desliza por una colina de nieve, unos simpáticos perros en esquí hacen giros en el aire y una serpiente demuestra su destreza en patinaje artístico.

"Bienvenido al día de apertura de los Juegos de Invierno de Doodle. En este frío día en PyeongChang, nos acompañan atletas de todo el mundo con la esperanza de demostrar que son los mejores en su clase (o especie)", cuenta Google en su blog.

"Una cosa es segura: el viaje sólo es una gran oportunidad para la mayoría de estas criaturas, grandes o pequeñas, ganen o pierdan, las nuevas amistades están destinadas a cristalizarse antes del final de los juegos", apunta.

Corea del Sur alberga la edición número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno, la cual culminará el próximo 25 febrero y contará con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas.

