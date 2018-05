Google hará súper inteligente la cámara de tu celular

Ciudad de México

Durante la conferencia de desarrolladores de Google I/O 2018, la empresa presentó las novedades que incorporará a su sistema Android para hacer mucho más inteligente su cámara, ya sea a través de dar color a las fotografías antiguas o recibir información de Google Maps a través de la realidad aumentada.

Empecemos con lo más emocionante: los mapas. Google anunció que está trabajando en una versión de Google Maps que utilizará la cámara para darte instrucciones cuando estés caminando con tan sólo apuntar a la calle con la cámara.

Por si fuera poco, la app te dará información de los lugares cercanos, como horarios o popularidad, e incluso tendrá una guía virtual que te señalará hacia donde debes caminar.

En cuanto a Google Photos, la empresa está empeñada en utilizar al máximo la inteligencia artificial para hacerte más fácil la vida, por eso, ahora podrás utilizar esta tecnología para poder colorear fotos antiguas en blanco y negro. Sólo tendrás que tomar una foto de la imagen y Google Photo la analizará para darte la mejor sugerencia de color.

Introducing color pop! You may soon see this new type of creation in your @googlephotos Assistant tab, which automatically keeps the subject of your photo in color, and changes the background to black and white → https://t.co/4Y1ryyFlIE#io18pic.twitter.com/niC8CqBxDj — Google (@Google) May 8, 2018

Además, podrás ajustar automáticamente las fotografías que salieron obscuras y enviar las imágenes en las que aparece tu grupo de amigos, por ejemplo. Google anunció también que la IA será capaz de reconocer cuando tomes foto a un documento y automáticamente lo convertirá en PDF.

Finalmente, la parte más inteligente se encuentra en la app de Google Lens que está disponible sólo para ciertos modelos de teléfonos. Ahora, con la integración más a fondo de la inteligencia artificial, con tan sólo apuntar a una lámpara, por ejemplo, o un atuendo, tu teléfono te dará las opciones que sean más similares y poder comprarlo directamente desde ahí.

In a few weeks, a new Google Lens feature called style match will help you look up visually similar furniture and clothing, so you can find a look you like. #io18pic.twitter.com/mH4HFFZLwH — Google (@Google) May 8, 2018

En el caso de edificios, libros o piezas de arte, te podrá decir más información y si está relacionado con la música o los videos, podrás escuchar la canción o ver el avance con tan sólo apuntar la cámara de tu teléfono.

Otra de las funciones de Lens es la posibilidad de copiar, en tiempo real, el texto de un objeto físico a tu teléfono u obtener información sobre una palabra o término.

From traffic signs to business cards to restaurant menus, words are everywhere. Now, with smart text selection, Google Lens can connect the words you see with the answers and actions you need. #io18pic.twitter.com/NB4Ima4is4 — Google (@Google) May 8, 2018

Por el momento Google Lens está disponible sólo en teléfonos como Pixel, LGE, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, Nokia, OnePlus o Asus.





mrf