Google I/0 2018: en vivo, todos los anuncios MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Esta mañana, Google realiza su evento anual I/O en el que da a conocer los más recientes productos en cuanto a software y hardware. Durante su conferencia de desarrolladores, quienes se dedican a hacer aplicaciones para Android, conocen las novedades y cómo pueden aprovecharlas.

El evento, que se realiza en el anfiteatro Shoreline de Mountain View, California, estará liderado por el CEO de Google, Sundar Pichai y a continuación te llevamos todos los detalles del Google I/O 2018.

12:25 HORAS: La función “pretty please” pedirá a los niños que usan Google Home a decir "por favor" y "gracias", para evitar que se vuelvan mandones al pedir cosas. Estará disponible a finales de año para las familias que lo soliciten.

Podrás tener una conversación mucho más fluida y natural con tu #AsistenteGoogle gracias a sus nuevas actualizaciones. Los papás podrán enseñarle a sus hijos decir la palabra mágica "por favor". Sigue la transmisión: https://t.co/4NosDlJ7L9pic.twitter.com/62tm9x8M9o — Google México (@googlemexico) 8 de mayo de 2018





12:24 HORAS: La asistente tendrá una función que permite una conversación natural y ya no será necesario decir “Hey, Google” cada que interactúes con ella.

12:23 HORAS: Scott Huffman, vicepresidente de ingeniería en Google, sube al escenario para hablar de Google Assistant. Para finales de año, estará disponible en 30 idiomas y 80 países.



12:19 HORAS: Google Assistant tendrá mejoras y seis nuevas voces —tanto femeninas como masculinas—, como la de John Legend, que llegará este año. El objetivo es tener las pronunciaciones y acentos correctos en cualquier dialecto de cualquier lengua.

To personalize your #GoogleAssistant even further, we've used AI to create six new voices that will start rolling out today—with familiar voices coming later this year → https://t.co/SXa4jo5Rw0#io18pic.twitter.com/ouDDoyZuSW — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:18 HORAS: La nueva función permitirá a la cámara transformar las fotos de documentos en PDF, ajustar automáticamente los niveles de exposición o mandar las imagenes a las personas que aparecen en ella. Otra de las funciones es la posibildiad de colorear o sustraer el color de fotografías, por ejemplo las fotos viejitas.

Esta función llegará en los próximos meses a Google Photos.

Introducing color pop! You may soon see this new type of creation in your @googlephotos Assistant tab, which automatically keeps the subject of your photo in color, and changes the background to black and white → https://t.co/4Y1ryyFlIE#io18pic.twitter.com/niC8CqBxDj — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:17 HORAS: También habrá mejoras en Google Photos, que integrará inteligencia artificial.

It's easier than ever to take action on your pictures in @googlephotos. Rolling out today, you may start to see suggestions to brighten, archive, share, or rotate your photos, right on the image. #io18pic.twitter.com/NPT0l0GuBy — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:16 HORAS: Las nuevas funciones de Gmail llegarán a todos los usuarios el próximo mes, junio.

12:14 HORA: Ahora el rediseño de Gmail, que ahora integra una función llamada "Smart Compose", que también utiliza machine learning para predecir qué quieres escribir y así evitar los errores o completar tus frases según el tema del correo.

A new feature powered by AI, we're launching Smart Compose in @gmail to help you draft emails more quickly by providing interactive suggestions as you type → https://t.co/nJIWG29M0T#io18pic.twitter.com/DKjqDdl5ts — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:12 HORAS: Se presenta una función de GBoard, que ayudaría a las personas con problemas de motricidad y lenguaje a formar palabras a través del machine learning y código morse, que hará predicciones sobre lo que quiere decir.

With Morse code and machine learning working together to support assistive text entry, we've added a new and accessible way to input communication on your @Android phone with the Morse code keyboard—now available in #Gboard beta. #io18pic.twitter.com/P0HcTeFcyC — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:07 HORAS: El programa que se llevó a la India para detectar diabetes a través del escaneo de los ojos y el análisis de la retina, algo que podría ser un nuevo método no invasivo para detectar enfermedades.

"We're excited about how we can approach our mission with renewed vigor, thanks to the progress we see in AI. AI is enabling us to do this in new ways, solving problems for our users around the world." –@sundarpichai#io18pic.twitter.com/ZbLOHeIB0U — Google (@Google) 8 de mayo de 2018





12:06 HORAS: Sundar habla sobre la misión de Google: "hacer fácil el acceder a la información", algo que han logrado desarrollar gracias a la inteligencia artificial.



12:03 HORAS: Sundar Pichai, CEO de Google, sube al escenario y habla sobre dos grandes fallas que encontraron: el emoji de hamburguesa que tenía el queso en el orden incorrecto y el tarro de cerveza desafiaba las leyes de la física al estar medio lleno, pero desbordar con espuma.









