Google y Facebook aplican indicadores de veracidad

Madrid

Las compañías Google y Facebook anunciaron la implantación de un indicador de veracidad para los artículos periodísticos difundidos a través de sus plataformas. Este servicio fue desarrollado por el consorcio internacional Trust Project, y ofrece al usuario información relativa al medio responsable del contenido publicado.

En un comunicado, Facebook explicó que este indicador de veracidad amplía los datos ofrecidos por la red social a través de un botón introducido en octubre que aporta información de contexto sobre noticias de su News Feed.

El Trust Project tiene ocho indicadores de veracidad. La lista está formada por mejores prácticas, experiencia del autor, tipo de trabajo, citas y referencias, métodos, ubicación local, voces diversas y Feedback procesable, detalló Google en otro comunicado.

Facebook probará el servicio con un pequeño grupo de medios con el objetivo de expandirlo en los próximos meses. Google detalló que entre los participantes están la BBC, DPA, The Economist, The Globe and Mail, Hearst Television, Mic, La Repubblica, La Stampa, The Washington Post y The New York Times.

La red social de Mark Zuckerberg explicó que los medios ya pueden ofrecer información adicional sobre sus políticas de ética, verificación de hechos y corrección de errores, además de su estructura como organización, sus datos de contacto y los nombres de sus principales responsables. Estos indicadores podrán mostrarse como parte de la información de contexto de los artículos del News Feed.

Facebook también aseguró que acceder a información de contexto importante “puede ayudar a los usuarios a evaluar si los artículos son de un medio en el que confían y si la historia es creíble”.