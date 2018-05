¿Es racista esta portada donde aparece Gigi Hadid?

Gigi Hadid nuevamente se encuentra en el centro de la polémica, ya que muchos usuarios de redes sociales han criticado a la modelo por su última portada para la revista Vogue Italia en donde aparece con la piel más bronceada de lo normal.

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de Gigi, pero tras las críticas decidió quitarla. Algunas personas señalaron que estaba haciendo Blackface, la cual es una práctica utilizada desde principios del siglo XIX, en la cual actores blancos oscurecen su piel para aparentar ser negros.

TE RECOMENDAMOS: Escribe un episodio de 'Los Simpson' y soluciona el dilema de Apu

"Gigi Hadid haciendo blackface para Vogue Italia 2015/2018".

it’s 2018 & we still doing blackface. italy knows what black people look like. how they going to get a white model and make her look darker than l tanning does. why can’t magazines just hire tanner skinned models? there are 100 other models and gigi hadid ain’t one.