A este otro gato llamado 'Dog' le encanta disfrazarse

En la ciudad de Haiphong, Vietnam, este curioso gatito llamado Dog pasea por el mercado de pescados mientras lleva puesto alguno de sus disfraces.

Dog se hizo famoso en redes sociales gracias a un tuit que lleva casí 96 mil likes y más de 46 mil retuits. Tiene también un perfil de Instagram que tiene más de 58 mil seguidores.

Let's meet the most famous cat in Vietnam atm. His name is Chó (meaning "Dog" in Vietnamese) and he's a fish vendor. He loves wearing costumes too. pic.twitter.com/r55tE4kiKc