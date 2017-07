Gangnam Style dejó de ser el video más visto de YouTube

Ciudad de México

En 2012, una canción coreana puso a la mayoría del mundo a bailar. El Gangnam Style de Psy se escuchaba en cada estación de radio, cada boda o fiesta de XV años y su video se hizo extremadamente popular, tanto que dos años después obligó a los programadores de YouTube a cambiar su algoritmo pues “nunca pensaron que un video fuera vista en números mayores a un entero de 32 bits, o lo equivalente a 2,147,483,647 vistas.

Durante cinco años, el Gangnam Style había sido el video de YouTube más visto de la historia, hasta ahora.

TE RECOMENDAMOS: 'Despacito' entra al top 5 de los videos en español más vistos





El video de la canción “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth ha quitado del trono a Psy. El clip de la balada tiene actualmente 2,896,868,946, contra las 2,894,934,624 del video de Gangnam Style. Es decir un millón 934 mil 322 reproducciones más hasta el momento.

“See You Again” fue escrita para la séptima entrega de la película Rápido y Furioso como un tributo al actor Paul Walker. En el video se puede ver a Cody Walker, hermano del actor fallecido, manejando un coche que va a lado de otro manejado por Vin Diesel hasta que los dos toman un camino diferente. Cierra con la frase “Para Paul”.

Luego de que Psy rompiera, literalmente, YouTube en 2014 la plataforma modificó su algoritmo para permitir que los videos alcancen las 9,223,372,036,854,775,808 reproducciones. Así que habrá que esperar a saber quién destronará a Charlie Puth y Wiz Khalifa. Mientras tanto, el cantante británico no puede creer la noticia.

"Para que lo sepan, me uní a YouTube en 2007 esperando hacer un video que alcanzara las 10,000 vistas. Apenas me enteré de See You Again.. wow".

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again...wow. — Charlie Puth (@charlieputh) July 11, 2017





mrf