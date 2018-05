¿Qué es la Gala del MET y por qué es tan importante?

Ciudad de México

Cada mayo, el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, abre sus puertas para recibir tanto modelos, diseñadores, actores, empresarios y los socialités más reconocidos de la industria de la moda para uno de los eventos más importantes del año, la Gala del MET.

Pese a que la Gala se realiza desde hace 70 años, es desde hace 19 años que está a cargo de Anna Wintour, editora en jefe de Vogue US. Ella es la anfitriona y organizadora del evento que marca la inauguración de la exposición de moda que albergará el MET y este año la relaciona con el catolicismo. El evento sirve también para recaudar fondos para el museo.

Por supuesto, uno de los grandes atractivos de la noche, es la alfombra roja pues siempre se les pide a los invitados que vayan vestidos según la temática de la exhibición. Una vez dentro del Museo, es imposible saber lo que sucede, pues los reporteros no pueden entrar y los celulares y el uso de redes sociales están prohibidos.

Pero, no todo es secreto. Por eso, te dejamos diez puntos para que entiendas por qué la Gala del MET es uno de los eventos más esperados del año.

1.- La organizadora

Anna Wintour es la editora en jefe de la edición estadunidense de Vogue, la revista de moda más importante del mundo.

Ella es quien finalmente decide quiénes entran a la gala, en una selección que, según The New York Times, se basa no tanto en los méritos, sino en la fama, la popularidad del momento y, sobre todo, el atractivo físico.





2.- La exposición

Cada año, la Gala del MET hace honor a la exhibición relacionada con el mundo de la moda que albergará el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, la exposición Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, que estará abierta al público a partir del 10 de mayo y hasta el 8 de octubre, explorará la relación de la moda y el catolicismo.

Heavenly Bodies contará con 150 piezas que explorarán la relación entre las prendas utilizadas por los sacerdotes y aquellas creadas por diseñadores como Coco Chanel, quien fue educada por monjas, o Versace, firma cuya influencia religiosa es notable.

“El objetivo está en una hipótesis sobre lo que llamamos imaginación católica y la manera en la que ha influenciado a artistas y diseñadores y ha formado su acercamiento a la creatividad, opuesto a lo que sucede con la teología o sociología. La belleza ha sido un puente entre creyentes y no creyentes”, dijo el curador de la exposición, Andrew Bolton al diario The New York Times.

Habrá piezas diseñadas por John Galliano para Dior, de Dolce & Gabbana inspirados en los mosaicos bizantinos e incluso 40 atuendos papales prestados por los Archivos del Vaticano, entre ellos una tiara con 18 mil diamantes que fue usada por el Papa Benedicto XIV en los años 1600.

3.- Los coanfitriones

Cada año, Wintour llama a celebridades, diseñadores o empresarios que van de la mano con la temática de la Gala para ser sus coanfitriones.

Este año, Amal Clooney, Rihanna y Donatella Versace serán las que ayudarán a Wintour. El año pasado, seleccionó a Katy Perry y Pharrel Williams e incluso el mismo Tim Cook, CEO de Apple, fue una vez el coanfitrión cuando la exposición exploró la relación entre la moda y las máquinas.

4.- Hay un código de vestimenta

Cada año, los asistentes deben seguir el código de vestimenta que se especifica en la invitación. En 2015, como la exhibición que se inauguraba era China: through the looking glass, el código de vestimenta era “etiqueta rigurosa china”, mientras que en 2016 fue “etiqueta rigurosa tecnológica” debido a la exposición “Manus x Machina”.

Este año la temática es clara pero un tanto polémica, pues la vestimenta tendrá que hacer referencia a la religión con cuidado de no ser irrespetuosos. Alice Newbold, editora web de Vogue asegura que es probable ver a varios que intenten replicar las vestimentas papales, mientras que otros "harán un guiño al Vaticano con esquemas de color rojo, blanco o dorado, bordados o joyería de cruces".

[A la izquierda una cruz procesional bizantina y a la derecha un vestido diseñado por Gianni Versace en 1997. Foto: Met NY]



5.- ¿Por qué es importante?

También conocida como los Oscar de la moda, la Gala del Met se encarga de reunir a celebridades de la moda, música y hasta políticos con el objetivo de recaudar los fondos anuales que necesita el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

6.- Los boletos

Cada boleto cuesta 30 mil dólares, más de 577 mil pesos, mientras que la mesa completa cuesta 275 mil dólares, es decir 5,295,496 pesos. Las casas de moda son quienes generalmente compran los lugares de las mesas y ellos invitan a las celebridades, que a cambio deben usar sus diseños. Anna Wintour, editora de Vogue y organizadora del evento, suele invitar a jóvenes diseñadores que no pueden cubrir el costo del boleto.

Los boletos de la primera gala de 1948 costaban 50 dólares, equivalente a 300 dólares actuales (5,776 pesos).

7.- Los invitados

Aunque se adquieran los boletos, Wintour es quien tiene la última palabra sobre los asistentes.

Tanto los organizadores como voceros de Vogue se niegan siempre a decir quiénes son los que han confirmado su asistencia, pero seguramente veremos desfilar por la alfombra roja a personalidades como Kim Kardashian, Gigi Hadid y por supuesto Rihanna, coanfitriona del evento.

Se rumora que Beyoncé rechazó la invitación de este año, pero siempre que acude impacta por el atuendo que elige. Habrá que esperar a ver si al final, decide llegar.

[Beyoncé en la Gala del Met de 2015. Foto: AFP]



8.- No se sabe qué sucede al interior del Museo

Además de ser un evento súper exclusivo, desde hace algunos años el publicar fotografías o videos de lo que sucede al interior está prohibido.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, una vez que los invitados entran al museo, son recibidos por los anfitriones de la noche que este año, además de Anna Wintour son Amal Clooney, Rihanna y Donatella Versace.

[Rihanna en la Gala del MET de 2017. Foto: Reuters]



Antes de empezar con los cocteles hacen un recorrido por la exhibición para que tiempo después se les sirva la cena mientras ven el show de algún artista del momento, como lo fue The Weeknd en 2016.

9.- Habrá un streaming de la alfombra roja

Este año, la revista de modas a cargo de Wintour transmitirá la alfombra roja en vivo a través de su página oficial de Facebook o en su cuenta de Intagram @voguemagazine La emisión comenzará alrededor de las 18 horas de la Ciudad de México. También podrás seguir los detalles a través de su aplicación y MILENIO tendrá una galería de los mejores looks.

10. Un documental capturó la realización de este evento

En 2016, se estrenó el documental The First Monday in May (El primer lunes de mayo). En él, Andrew Rossi, director del largometraje, sigue a Anna Wintour durante la planeación de la gala de 2015: China: Through the Looking Glass.













