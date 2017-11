Moda y catolicismo, el tema de la gala del Met 2018

Ciudad de México

Cada año, los amantes de la moda esperan con ansias la revelación del tema de una de las exposiciones más importantes del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York, mejor conocido como MET y este año la muestra girara en torno a la relación que hay entre la religión católica y la moda.

“Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” será la exposición que aloje el MET durante la primavera de 2018 y presentará obras religiosas así como prendas utilizadas por los sacerdotes de la religión a lado de creaciones de diseñadores como Coco Chanel, quien fue educada por monjas, o Versace, firma cuya influencia religiosa es notable.

TE RECOMENDAMOS: Lo que debes saber de la Gala del Met

[A la izquierda una cruz procesional bizantina y a la derecha un vestido diseñado por Gianni Versace en 1997. Foto: Met NY]



“El objetivo está en una hipótesis sobre lo que llamamos imaginación católica y la manera en la que ha influenciado a artistas y diseñadores y ha formado su acercamiento a la creatividad, opuesto a lo que sucede con la teología o sociología. La belleza ha sido un puente entre creyentes y no creyentes”, dijo el curador de la exposición, Andrew Bolton al diario The New York Times.

La muestra, que comenzará el 10 de mayo y estará hasta el 8 de octubre de 2018, contará con 150 piezas en exhibición entre las que se encuentra el mitrado que presentó John Galliano para Dior en 2000 o vestidos de Dolce & Gabbana con estampados similares a los mosaicos bizantinos.

[La mitra papal que presentó Galliano durante el desfile de Dior en 2000. Foto: Especial]



Como ya es tradición, antes de la inauguración de la exposición, Anna Wintour, editora en jefe de la versión estadunidense de la revista Vogue, organiza una gala para recaudar fondos para el museo, mejor conocida como la Gala del Met.

La fiesta, que sigue la temática de la exposición, pide a los asistentes vestirse de acuerdo a la temática del año, por lo que nos ha dejado vestidos para la historia como aquel que adornó Sarah Jessica Parker con un tocado de dragón cuando el tema era el arte chino o el que utilizó Rihanna el año pasado, cuando se homenajeó a la diseñadora Rei Kawakubo.

Este año, la gala será patrocinada por Versace, por lo que Donatella será una de las coanfitrionas, a lado de Amal Clooney y Rihanna.





mrf