Deportes chilangos

En los últimos años, la Ciudad de México se ha convertido en una de las grandes capitales deportivas del mundo, por lo que también resulta muy atractiva para los viajeros que aman presenciar en vivo este tipo de eventos.





Futbol





Localizado al sur de la ciudad, el Estadio Azteca, que ha sido sede de dos finales mundialistas y una de Juegos Olímpicos, fue inaugurado en 1966 y hoy tiene capacidad para 110,000 espectadores. Es la casa del América, que juega como local los sábados a las 21 horas.

A mediados de 2018, después de dejarla hace 22 años, regresará a esta cancha el Cruz Azul, pero las próximas dos temporadas seguirá jugando en el Estadio Azul los sábados a las 17 horas. En los rumbos de la colonia Nápoles, este estadio con capacidad para 36,681 personas, abrió sus puertas en 1946.

El estadio Olímpico Universitario –ubicado en Ciudad Universitaria, sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968 y con capacidad para 52,000 espectadores– es la casa de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los domingos a las 12 horas.

En la CDMX, cada fin de semana hay, por lo menos, un partido de futbol.





Futbol americano

El Olímpico Universitario también es casa de los Pumas CU de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, la cual tiene actividad entre septiembre y diciembre; los juegos suelen ser los sábados al mediodía.

Pero el domingo 19 de noviembre, por segundo año consecutivo, la Ciudad de México recibirá un partido oficial de la NFL, cuando en la cancha del Estadio Azteca se enfrenten los actuales campeones, Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Raiders de Oakland.





Basquetbol





La Ciudad de México no cuenta con un equipo que juegue en la liga local de basquetbol; sin embargo, hace unos meses, después de 25 años, la NBA regresó con dos partidos oficiales (Phoenix vs Dallas, y San Antonio vs Phoenix). Todavía no se anuncia oficialmente, pero es casi un hecho que, durante la próxima temporada, regrese el baloncesto al norte de la CDMX en la Arena Ciudad de México, inaugurada en 2009 y con capacidad para 22,300 personas.





Automovilismo





Desde hace un par de años, regresó a la CDMX el Gran Premio de México, el cual fue visto en 2016 por 339,967 personas. El próximo se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca y que fue construido en 1959. En dos épocas anteriores, también fue sede de la Fórmula 1.

Desde el año pasado, este autódromo también ha recibido a la Fórmula E, la categoría de autos eléctricos de carreras.





Lucha libre

El espectáculo deportivo más chilango es la lucha libre, la cual se ha convertido en un símbolo de México en el mundo. La Arena México, “catedral de la lucha libre”, se encuentra en el corazón de la colonia Doctores, fue inaugurada en 1956 y tiene capacidad para 13,783 espectadores. Hay funciones los martes, viernes y domingos. También hay luchas en la Arena Coliseo dos veces por semana.





Beisbol

Entre marzo y agosto, el beisbol llega a la CDMX, que es sede de los Diablos Rojos, equipo fundado en 1940 y que ahora juega en el pequeño estadio Fray Nano, en la colonia Jardín Balbuena y en el que caben unos 5,000 espectadores. Sin embargo, se espera que el próximo año esté lista su nueva casa en una de las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Es muy probable que, próximamente, la ciudad también sea sede de un juego oficial con equipos de las Grandes Ligas de la MLB.





Golf

En marzo pasado, el Club de Golf Chapultepec recibió a los mejores golfistas del mundo para participar en el World Golf Championship. Aunque todavía no se confirma, es prácticamente un hecho que el próximo año se repita este importante evento.





Jai Alai

Inaugurado en 1929, cerrado en 1996 y reinaugurado en 2017, el Frontón México es sede tres o cuatro veces por semana de juegos de pelota vasca, los cuales pueden disfrutarse cómodamente en este elegante e histórico lugar de la colonia Tabacalera.





Maratón de la Ciudad de México

Correr es uno de los pasatiempos deportivos preferidos de muchos chilangos (basta con ver cuántas carreras hay en las calles los domingos por la mañana). Pero el mayor acontencimiento de los corredores es el Maratón de la Ciudad de México, en el que participan 35,000 personas y que este año se llevará a cabo el domingo 27 de agosto.





Toros





Durante los últimos meses del año y los primeros del próximo, se presenta la Temporada Grande de la Plaza México, la plaza de toros más grande del mundo con capacidad para más de 40,000 personas. Inaugurada en 1946, se busca darle nueva vida, aunque esta fiesta ya resulta algo polémica en pleno siglo XXI.





El dato

En 2016, el partido de la NFL entre Raiders y Texanos atrajo a 21,500 visitantes nacionales y 9,500 internacionales; mientras que la Fórmula 1 dejó una derrama económica global de 12,000 mdp.





La herramienta

Boletos e informes en ticketmaster.com.mx, maratoncdmx.com, frontonmexico.com.mx, superboletos.com y diablos.com.mx.