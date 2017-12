¿WhatsApp te ayuda a encontrar tu teléfono robado?

Ciudad de México

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo tiene varias funciones que te ayudan a comunicarte mejor. Por ejemplo, puedes mandar documentos, GIFs, videos, fotos, notas de voz, etc. Y aunque no tiene tal cual una función que te permita saber automáticamente en dónde está tu teléfono, sí hay una herramienta que te indica la ubicación en tiempo real.

Con esta función, pudes seguir en todo momento la ubicación de una persona y su dispositivo siempre y cuando lo tenga consigo y decida activarla y compartirla contigo.

TE RECOMENDAMOS: Todos los trucos de WhatsApp que debes saber

Hacerlo es muy fácil. Primero debes activar en el menú general de tu teléfono los permisos para que WhatsApp use la ubicación en todo momento.

Después, ve a la aplicación y haz clic en el símbolo de + en la esquina inferior izquierda. Selecciona Ubicación y “Ubicación en tiempo real”. Podrás seleccionar por cuánto tiempo quieres que sepan en dónde estás: 15 minutos, una y hasta ocho horas, además de que podrás agregar un comentario.





Esto permitirá que las personas con quien compartiste tu ubicación sepan en todo momento en dónde estás siempre y cuando tengas tu teléfono contigo, pues el punto que sigue es el del dispositivo en el que está activado WhatsApp.





Además, en cualquier momento puedes dejar de compartir tu ubicación. Toma en cuenta que si te roban el teléfono y no llevas tu teléfono contigo o no activaste la función, no habrá manera de que sepas en dónde está.

Google Maps tiene una función similar para hacerles saber a tus contactos en dónde estás. Para hacerlo sólo debes abrir el menú de la aplicación. Selecciona "compartir tu ubicación" y seleccionar a quién de tus contactos de Gmail le darás la oportunidad de saber en dónde estás. También puedes enviarla por mensaje de texto.





La diferencia con WhatsApp es que Google Maps te deja elegir libremente el tiempo durante el cual podrás compartir tu ubicación.

Usar estas funciones harán que tus datos y tu batería se consuman mucho más rápido de lo normal. Así que piensa si realmente lo quieres hacer.





mrf