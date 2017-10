Disfraz de ‘Frida Sofía’: ¿original o insensible?

La historia es conocida: una pequeñita, llamada Frida Sofía, era la última sobreviviente atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen que se derrumbó durante el sismo de 7.1, en la Ciudad de México, y donde murieron 19 niños.

Días después, lo único que salió de entre los escombros fue la verdad: la niña no existió, no había nadie más atrapado y con vida.

Un mes y medio después del terremoto llegaron Halloween y el Día de Muertos y los mexicanos dieron rienda suelta a su creatividad para disfrazarse, tan es así que hoy, la imagen de una pequeñita caracterizada como Frida Sofía, ha provocado que los usuarios de redes sociales se dividan a favor o en contra.

Hace un par de días, Jasmin Darika subió a su perfil de Facebook dos fotografías de una pequeñita con uniforme escolar, cubierta de polvo y con sangre falsa en la carita y heridas en las piernas.

El disfraz es tan detallado, que incluso tiene su gafete con nombre y el escudo de la escuela.

Esto ha generado un fuerte debate en redes sociales: ¿es correcto o no el disfraz? ¿es muy pronto? ¿es original o insensible?

Así se han dividido las opiniones y en Twitter el tema del disfraz ya se convirtió en Trending Topic:

>>A favor

Para mí ""Frida Sofía"" solo representa un grave error informativo dentro de una catástrofe natural; no un infante muerto. Pero cada quién

No sé cómo reaccionar al disfraz de "Frida Sofía"...

Me Enojo, me Río, esto es muy confuso 😤😂 pic.twitter.com/Z4jTsxzfzm