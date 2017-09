Se desata una nueva 'Fridamanía' en redes sociales

A las pocas horas del temblor del pasado 19 de septiembre, surgió una figura poco usual que poco a poco se ganó el corazón de todos los mexicanos. Usaba gogles, chaleco y botas, y valiéndose de su olfato ha salvado muchas vidas. Y no, no se trata de un hombre ni de una mujer, sino de una perrita rescatista de la Marina llamada 'Frida' que se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de la tragedia.

Por ello, en redes sociales se ha desatado una nueva 'Fridamanía', similar a la que ha provocado durante años la imagen y la obra de la pintora mexicana Frida Kahlo, pero con una protagonista de cuatro patas que ahora aparece en playeras, dibujos, caricaturas, memes y hasta muñecos de estambre.

Desde su cuenta de Twitter, una de las familias más famosas de la televisión, Los Simpson, rindieron un homenaje gráfico a Frida, la perrita rescatista.

Ilustradores y artistas han plasmado a 'Frida' como una auténtica heroína en medio de los escombros.

Two cute Marinas. Thank you Japan for your adorableness. #Frida#heroescaninospic.twitter.com/M5P0a9xkRD