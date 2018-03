Mujeres detrás del lente

Mario Testino, Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Irving Penn y Helmut Newton, son algunos de los nombres que vienen a la mente cuando pensamos en fotografía de moda. Su trabajo inunda las páginas de los libros de historia y fashionistas de todo el mundo los conocen y adoran. Sin embargo, más allá de Annie Leibovitz, hay muchas más mujeres con una destacada trayectoria en el ámbito de la fotografía cuyos nombres quizás no han tenido el eco que merecen.

Desde pioneras hasta millenials, te presentamos a las fotógrafas más destacadas de la industria que han sabido retratar la esencia de la mujer gracias a su capacidad de empatía y complicidad femenina con las modelos.





Louise Dahl-Wolfe

Estados Unidos

“Nunca tuve la intención de ser fotógrafa. Estudié pintura y diseño y con ello aprendí a calibrar el espacio y a saber distribuir formas y volúmenes, por eso fue mi mejor formación”.



Para hablar de fotógrafas de moda definitivamente hay que empezar por una mujer adelantada a su época. Fue de las primeras en experimentar con sesiones usando luz natural y locaciones exóticas como América del Sur, África, España y el Caribe. Además, redefinió la imagen de la mujer moderna e independiente de la posguerra a través de sus retratos, que logran transmitir un aire de elegancia y sensualidad.

Louise se abrió camino gracias a su trabajo excepcional para la revista Harper's Bazaar a partir de los años 30, época en la que coincidió con la legendaria editora de moda Diana Vreeland. Desde 1936 y hasta 1958 esta revista publicó 600 fotografías a color, 86 portadas y más de tres mil fotografías en blanco y negro firmadas por ella.

Portadas de la revista Harper's Bazaar, 1948 y 1958.





Inez Van Lamsweerde

Holanda

Fue mientras estudiaba Diseño de Moda en Ámsterdam que Inez conoció a Vinoodh Matadin. Desde entonces ambos han sido inseparables tanto profesional como sentimentalmente y juntos han destacado como un power duo de la fotografía con campañas para Yves Saint Laurent, Christian Dior, Balenciaga y Louis Vuitton, entre otras. Mientras que Vinoodh se encarga de los aspectos técnicos, Inez vigila cada detalle de la dirección artística. Es ella quien crea los looks, las poses y los escenarios ideales para lograr la fotografía perfecta.

De sus más grandes contribuciones a la industria es la manipulación digital. Una de sus primeras series, titulada For Your Pleasure, se publicó en la revista The Face en 1994 y rompió paradigmas al mostrar imágenes insólitas como conejos voladores y modelos sobrepuestas en paisajes inesperados, todo esto mucho antes de que Photoshop fuera de uso común.

Penélope Cruz y Daniel Day Lewis (izq.); Edie Campbell en Vogue París, noviembre 2015 (der.).





Emma Summerton

Australia

A finales de los años noventa Emma dejó Sydney para mudarse a Londres y formalizar su carrera como fotógrafa. Ahí trabajó para la artista Fiona Banner y poco a poco comenzó a ganarse el respeto del mundo editorial. “Me gusta la iluminación que no parece trabajada, lo que supongo que da un toque cinematográfico a mi trabajo. Además encuentro mucha inspiración en el cine, me gusta capturar una emoción, contar un cuento o evocar un sentimiento”, afirma.

Su trabajo adorna un sinfín de portadas para la revista i-D y para prácticamente todas las ediciones de Vogue del mundo. Además ha trabajado para marcas como Burberry, Miu Miu, Prada, Christian Kane y Diane Von Furstenberg, entre otras.

"Gold Digger" en W Magazine, abril 2012 (izq.); Lindsey Wixson y Ashleigh Good, también en W Magazine, noviembre 2013 (der.).





Petra Collins

Canadá

Collins ha colaborado con el MoMA, realizó un corto para Gucci e incluso está detrás de la más reciente campaña de Adidas.



A su corta edad Petra ya es todo un ícono de la moda detrás y delante de las cámaras. Comenzó su carrera como fotógrafa desde los 15 años y rápidamente capturó la atención de sus mentores Richard Kern y Ryan McGinley, quienes además de guiarla, también la comenzaron a retratar como modelo. Desde 2013 su cuenta de Instagram comenzó a ganar miles de seguidores y fue en 2014 cuando tuvo su primera exhibición como solista.

Se le conoce por su estilo etéreo que parece evocar un sueño entre tonos pasteles y aires vintage. Suele capturar momentos volubles e intimistas que parecen salidos de una película antigua. Entre las modelos que han pasado delante de su lente se encuentran Bella Hadid, Barbie Ferreira, Solange Knowles y Selena Gomez, para quien dirigió el video Fetish.