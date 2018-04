TvNotas intenta explicar sin argumentos qué es 'feminazi'

La revista TvNotas publicó un especial para mujeres en el que se acusa al movimiento feminista actual de ser "una moda" que busca la "aniquilación y persecución" de los hombres.

La publicación, con un tiraje mayor a los 700 mil ejemplares semanales, utiliza el término feminazi para señalar que se ha comenzado a formar "una atmósfera de lucha", lo que ha generado distintas reacciones en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Por qué coquetear con alguien no justifica una violación

La portada del especial la protagoniza la cantante Gloria Trevi, pero fue la nota Feminazis, enemigas de las mujeres la que captó la atención.

El artículo, firmado por Mónica Castilla, señala que los cambios que busca el movimiento feminista en realidad es una lucha por "la venganza" y no una transformación e incluso culpa a las propias mujeres de perpetuar el machismo.

Y el término “feminazi”. Según @TVNotasmx no es una caricatura no es desprecia no no. Nos lo buscamos.

Por si fuera poco, el machismo es nuestra culpa porque SE LO INCULCAMOS A NUESTROS HIJOS. @ONUMujeresMX@inmujeres@CONAPREDpic.twitter.com/RXOiFBYjC1