Elon Musk ve probable que el Falcon Heavy explote

Hay un 50 por ciento de probabilidades de que el Falcon Heavy de SpaceX logre salir de la Tierra y otro 50 por ciento de que explote apenas se enciendan sus 27 motores. El mismo Elon Musk lo dijo el año pasado en una conferencia y lo sostiene.

“Hay muchas cosas que podrían salir mal. Una cantidad realmente tremenda. Me gusta enfatizar que las probabilidades de éxito no son muy altas. No quiero traer la mala suerte. Me siento súper optimista. Pero también siento que ese optimismo no tiene base alguna, de hecho”, dijo Musk al sitio especializado Ars Technica.

Y es que algo puede salir mal y descontrolarse. Por ejemplo, si uno de sus 27 motores falla, podría ocasionar que todo el cohete explote, explicó a CNN el profesor de astronáutica del MIT, Paulo Lozano.

Ésta sería la primera vez que los ingenieros de SpaceX intenten volar en cohete, pues las pruebas en aeronaves de este tamaño no se pueden realizar hasta que el proceso de lanzamiento está iniciado.

De fallar, seremos testigos de una gran explosión, pues el combustible con el que el Falcon Heavy está cargado equivale a dos millones de kilos de TNT. Además, tendríamos que esperar cerca de medio año para que SpaceX tenga listo otro cohete que probar.

Y aunque Musk no tiene grandes expectativas y no perdería mas que un Tesla Roadster y varios millones de dólares, sería la NASA quien no estaría tan contenta, pues la agencia espacial pretende lanzar en diciembre su primera misión tripulada de la mano de SpaceX.

SpaceX ha tenido lanzamientos fallados en el pasado, el más reciente fue cuando uno de sus cohetes explotó y destruyó el satélite que Facebookle había encomendado poner en órbita para llevar internet a varias regiones de África.





