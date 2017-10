Facebook e Instagram fallan a nivel mundial

Ciudad de México

Facebook presentó fallas en su plataforma en países como México, Guatemala, Venezuela, España y Estados Unidos.

Usuarios de Twitter reportaron que al tratar de entrar a la aplicación móvil, ésta los sacaba del servicio. Las marcas también se vieron afectadas por la caída de Facebook, pues no es posible cargar imágenes en los enlaces.

Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9

RT if you're also affected #facebookdownpic.twitter.com/b5q3KqwkKs — Outage Report (@ReportOutage) October 11, 2017

Instagram, la aplicación de fotografías adquirida por Facebook en 2012 por mil millones de dólares, también presenta fallas, según reportaron usuarios.

De acuerdo con el sitio Outage Report, la plataforma presenta fallas fallas desde las 10:40 am y los puntos críticos se encuentran, por el momento, en Estados Unidos y Reino Unido.

Instagram is having issues since 11:10 AM ESThttps://t.co/ev1yxJvrA8

RT if you're also affected #instagramdownpic.twitter.com/7fFLOciMq4 — Outage Report (@ReportOutage) October 11, 2017

Se desconocen las causas de las fallas y hasta el momento ni la empresa ni el fundador de la red social han dicho algo al respecto, sin embargo la página de verificación del estado de Facebook indica que la página no tiene ningún contratiempo hasta ahora.





is IG/Facebook down for anyone else or is it just me? pic.twitter.com/U81RlszGk5 — Heather Taylor (@howveryheather) 11 de octubre de 2017







¿se cayó facebook? pues ojalá nunca se levante, alv — m🔥 (@hasidolisergico) 11 de octubre de 2017





