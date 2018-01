Cuando intentas enseñar inglés en Facebook y todo falla

Ciudad de México

Esta mujer llevó los propósitos de Año Nuevo al siguiente nivel. Con más buena voluntad que seriedad, quiso ayudar a sus seguidores a aprender inglés.

Pero al parecer nadie le avisó que antes de enseñar tenía que aprender. Por ejemplo, cuando quiso decir: "Mi mamá va de compras", lo tradujo como My mom go to the shopping.

Aunque sí le atinó a algunas frases, cuando quiso decir "Estoy enseñando inglés", terminó diciendo "Estoy APRENDIENDO inglés".

Aquí el video para que te rías un rato.