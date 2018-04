¿Así será el nuevo botón de “no me gusta” de Facebook?

Desde hace ya algún tiempo, los usuarios de Facebook han propuesto que así como existe un botón de me gusta, haya uno de “me disgusta” o “no me gusta”. La respuesta de Facebook fue introducir las reacciones, entre las cuales puedes elegir una carita enojada o triste. Pero ahora, la plataforma de Mark Zuckerberg está probando la opción de calificar negativamente un comentario.

Facebook comenzó a probar en Australia y Nueva Zelanda la función “downvoting” y “upvoting” o voto para abajo o para arriba, que aparecerá en cada comentario hecho en una publicación. La idea es que la gente ayude a posicionar los comentarios constructivos al inicio de la publicación y mandar los ofensivos o ataques al final.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué tanto sabe Facebook de ti? Aquí un modo de saberlo

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX