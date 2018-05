Zuckerberg pide perdón ahora ante Parlamento Europeo

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió disculpas este martes en la Eurocámara, donde rindió cuentas por el escándalo de Cambridge Analytica, que provocó una ola de inquietud por el uso de los datos personales de millones de usuarios de esta red social.

"Quedó claro que, en el último par de años, no hicimos lo suficiente para evitar que [nuestras] herramientas (...) se utilizaran también para causar daños", defendió Zuckerberg al inicio de la reunión todavía en curso.

TE RECOMENDAMOS: Nunca seremos perfectos: Zuckerberg ante Parlamento Europeo

El empresario estadunidense se refirió así tanto al mal uso de los datos personales por parte de empresas como a la desinformación o la injerencia extranjera en procesos electorales. "Eso fue un error y lo siento", alegó en el Parlamento Europeo.

Su nuevo mea culpa, tras las disculpas ante el Congreso estadounidense en abril, lo entonó ante los líderes de los grupos parlamentarios de la Eurocámara y su presidente, Antonio Tajani, para quien "la democracia nunca debe ser una operación de marketing, donde todos los que compran datos compran una ventaja política".

Tajani se refirió en la presentación al estallido del escándalo de Cambridge Analytica, una firma británica que utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook en la campaña electoral en Estados Unidos, lo que obligó al multimillonario de 34 años a rendir cuentas.

Aunque en un primer momento su comparecencia en Bruselas estaba prevista a puertas cerradas, la presión de los eurodiputados consiguió que esta fuera retransmitida finalmente por internet.

>> '¿Qué preguntas quieren que conteste Zuckerberg?'

Según cifras comunicadas por Facebook a la Comisión Europea, los datos de "hasta 2.7 millones" de ciudadanos de la Unión Europea (UE) se transmitieron de "forma inapropiada" a Cambridge Analytica, implicada en la campaña electoral de Donald Trump.

"Los ciudadanos de la UE han sido los más afectados por el reciente escándalo y merecen escuchar la verdad", tuiteó el lunes influyente eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, quien preguntó a sus seguidores: "¿Qué preguntas quieren que conteste Zuckerberg?".

Tomorrow, I will attend the hearing with Mr Zuckerberg as webstreaming makes it now transparent and public. EU citizens have been most affected by the recent scandal and deserve to hear the truth. What questions do you want answered by Zuckerberg? Let me know!👇