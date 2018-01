Reportan fallas en Facebook a través de Twitter

Ciudad de México

Aproximadamente a las 13:45 horas, Facebook comenzó a fallar a nivel mundial, según reportó el sitio Outage Report.

Facebook is having issues since 02:47 PM ESThttps://t.co/XFEGG3ixLG

RT if you're also affected #FBdownpic.twitter.com/65xD45N04G — Outage Report (@ReportOutage) January 16, 2018

Además, usuarios de Twitter comenzaron a utilizar el hashtag #facebookdown para alertar a los tuiteros que la plataforma creada por Mark Zuckerberg no funcionaba. En algunos casos, un mensaje advertía que no había contenido para mostrar, mientras que a otros sólo les aparecía una ventana que estaba cargando.

La falla, al parecer, es a nivel mundial, pues según el sitio Down Detector, se presenta en gran parte de Europa, así como Estados Unidos, México y Brasil.





Se desconoce el motivo de la falla, pero usuarios de Twitter lo han tomado muy a la ligera.

"Amo lo que Facebook ha hecho con el News Feed. Esto es menos estresante que lo normal. Gran mejora"

I love what @facebook has done with the news feed. This is way less stressful than normal. Huge improvement. #facebookdownpic.twitter.com/IEhaV3sBXh — Bill Bruce (@wmcbruce) January 16, 2018

"Realmente quiero ir a Facebook para que todos sepan que Facebook se cayó"

I really want to go on Facebook to let everyone know that Facebook is down #facebookdown — Ang 2018 🎉 (@angns) January 16, 2018

No tengo amigos ♫ nadie quiere estar conmigo ♫#FacebookDownpic.twitter.com/PFOQa34f1e — Rafa Arreola (@rafarreolav) January 16, 2018

