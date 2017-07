Facebook respondió a quienes piden un emoji de cruz

Ciudad de México

A principios de junio, Facebook habilitó una opción en las reacciones para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTTTI. Pronto, no había publicación en la red social que tuviera banderitas multicolor a lado de los emojis de me gusta, me divierte o me enoja.

La banderita fue incluida, según Facebook, porque uno de sus objetivos es crear una plataforma que apoye a todas las comunidades; por lo que la comunidad cristiana levantó la mano y pidió que así como que habilitó una bandera gay, se agregara una cruz a las reacciones.

La petición comenzó en la cuenta de uno de los usuarios de Facebook hace poco menos de dos semanas, sin embargo cobró fuerza luego de que Joshua Feuerstein, un polémico evangelista que ha criticado el matrimonio del mismo sexo, lo publicara en su página con más de dos millones de seguidores.

Sin embargo, Facebook no tiene planes de incluir la cruz cristina entre las opciones de las reacciones. Un representante de Facebook aseguró que actualmente no está disponible “y no es algo en lo que se esté trabajando”.

La publicación de Feuerstein ocasionó polémica gracias a los comentarios encontrados. Mientras algunos apoyaban la idea de la estrella de YouTube, otros argumentan que si se agrega una cruz cristiana, deberían de añadirse símbolos que representen las otras religiones del mundo.

