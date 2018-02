Facebook daña el periodismo profesional: diario brasileño

Sao Paulo

El diario Folha de Sao Paulo, uno de los periódicos más influyentes de Brasil, anunció que dejará de publicar a partir de hoy su contenido en Facebook tras la decisión tomada por esa red social de "disminuir la visibilidad del periodismo profesional" y fomentar contenido afín al usuario.



El periódico destacó en un artículo publicado en su edición digital que un algoritmo implementado en esa red social "pasó a privilegiar contenidos de interacción personal, en detrimento de los distribuidos por empresas, como las que producen periodismo profesional".

"Eso refuerza la tendencia del usuario a consumir cada vez más contenido con el cual tiene afinidad, favoreciendo la creación de burbujas de opiniones y convicciones, y la propagación de las 'noticias falsas'", añadió el diario, que hoy cuenta con casi 6 millones de seguidores en su página de Facebook.

Folha de Sao Paulo indicó que esa herramienta no garantiza que el usuario reciba también la contraposición a ese enfoque o punto de vista y citó como ejemplo de "distribución en masa de contenido deliberadamente mentiroso" las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, celebradas en 2016.



El rotativo brasileño, fundado en 1921 y cuya versión digital es de pago, informó, que mantendrá abierto su perfil en la red social, aunque no volverá a actualizarlo con nuevas publicaciones.



El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el mes pasado que la red social priorizará en el muro de sus usuarios los contenidos publicados por familiares o amigos frente a las publicaciones que lleven la firma de empresas o medios de comunicación.



El periódico argumentó además que el impacto de Facebook como canal de distribución "ya venía disminuyendo significativamente antes incluso de ese cambio", una tendencia también observada en otros medios de comunicación.



Según un estudio realizado por el propio diario, el volumen de interacciones (entre contenido compartido, comentarios y "me gusta") obtenido en enero por las diez mayores páginas de periódicos brasileños en Facebook se redujo un 32 por ciento frente al mismo mes del año pasado.





mrf