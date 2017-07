Ahora podrás grabar tu propio GIF con Facebook Camera

Ciudad de México

La cámara de la aplicación de Facebook ahora cuenta con un botón que te permitirá crear animaciones GIF de la imagen que estás fotografiando de modo automático.

Esta nueva funcionalidad aún no está disponible para todos los usuarios, pero se asume que poco a poco la aplicación irá actualizándose, informó el portal especializado en tecnología The Next Web.

Según la reseña publicada en ese medio, la próxima vez que deslices la pantalla hacia la izquierda para acceder a la cámara de Facebook, aparecerá un botón con la opción de grabar tu propio GIF.

Dichas animaciones GIF, sin embargo, sólo duran unos cuantos segundos. De cualquier modo, podrás aplicar en ellos todo el rango de efectos y marcos de la cámara de Facebook.

También podrás insertar el GIF en tus 'historias' de Facebook, usarlo como foto de perfil o guardarlo en tu dispositivo.

Aún no está claro si la nueva funcionalidad es exclusiva para iPhone o si también estará disponible para equipos Android.





