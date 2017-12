¿Nos invaden los extraterrestres?

Un cohete reciclado de SpaceX partió el viernes con 10 satélites, dejando tras de sí una estela brillante que causó extrañeza y fascinación.

El cohete propulsor Falcon 9 despegó desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea poco después de las 5:30 de la tarde, llevando consigo la serie más reciente de satélites para Iridium Communications.

El lanzamiento durante la puesta del Sol creó una estela brillante que generó desconcierto e incluso preocupación entre los habitantes del sur de California y regiones cercanas. Los automovilistas se orillaron en las carreteras para tomar fotografías.

