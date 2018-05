Eugenio Derbez: "No pienso que hay que trabajar gratis"

Ciudad de México

Eugenio Derbez dijo que ni él ni Adela Micha son "ningunos tontos" y que se sacó de contexto el video en el que afirma que "no puede creer" que los jóvenes de hoy en día pregunten cuánto van a ganar por su trabajo.

"Dije que no es la primer pregunta que debes hacer cuando pides trabajo", declaró el comediante en el programa radiofónico Así las cosas, de W Radio.

TE RECOMENDAMOS: Community Manager y 'La Mars' responden a Micha y Derbez

"Siento que están ofendiendo mi inteligencia si alguien cree que yo voy a pensar que hay que trabajar gratis", agregó. "O que Adela y yo —que creo que no somos ningunos tontos— vamos a pensar que la gente tiene que trabajar gratis, o que tiene que trabajar gratis porque somos figuras públicas".

El productor y actor mexicano pidió al público que revisen la entrevista a partir del minuto 32 al 36, para contextualizar sus palabras.

"Estábamos hablando del dinero, de los presupuestos y le digo (a Adela que) yo nunca pienso en el dinero cuando trabajo y es una estrategia. Y mucha gente me ha preguntado 'Cómo le has hecho para llegar a tal punto de tu carrera o conquistar Estados Unidos'. Y estoy compartiendo una estrategia", dijo.

TE RECOMENDAMOS: En una de ésas voto por AMLO: Derbez

"(Para) la mayoría de la gente la primera pregunta es '¿Cuánto me vas a pagar', yo no", expresó Derbez. "Yo en Televisa he estado sin cobrar años, porque mi estrategia es diferente; primero te enamoro, primero hago que yo sea algo necesario para ti y luego, cuando ya tengo todo el poder, negocio", declaró el comediante.





ehh