Cesan a can por no querer buscar explosivos en EU

Una perra, que estaba siendo entrenada para detectar explosivos por la CIA, fue cesada del programa en Estados Unidos.

La razón es que "Lulu", como se llama la can de color negro, se dio cuenta durante el entrenamiento que detectar explosivos no era su vocación.

La CIA a través de su página web explicó que muchas veces los canes muestran desinterés durante la primera etapa o cuando tienen "días malos", así que su entrenador intentó motivarla con juegos, pero no hubo resultados.

We’re sad to announce that a few weeks into training, Lulu began to show signs that she wasn’t interested in detecting explosive odors. pic.twitter.com/c6lxHPfC09

Con mucho pesar, se tomó la decisión de eliminar a "Lulu" de la "Clase de Cachorro Otoño 2017". La CIA aclaró que la decisión fue por su bienestar físico y mental.

"Lulu" por fortuna fue adoptada por su entrenador. Ahora convive con niños y persigue ardillas en el patio trasero.

Lulu is no longer training, but was adopted by her handler & currently living her best life in retirement.https://t.co/nPZl6YWNKbpic.twitter.com/V3yRv5Tna9