¿El dinero puede comprar la felicidad?

Ciudad de México

¿Te has preguntado qué harías si tuvieras dinero para derrochar? ¿En qué lo gastarías? ¿Serías feliz? Pese a que la sociedad nos dice que “el dinero no compra la felicidad”, es posible que hayas pensado lo contrario. Si es así no estás equivocado, pues estudios de las universidades de Columbia Británica (Canadá) y de Harvard (Estados Unidos) lo han comprobado.

Estas universidades afirman que el dinero está asociado con una mayor satisfacción de vida porque nos sirven para comprar tiempo libre.

El estudio comprobó que al pagarle a otras personas para que realicen nuestros deberes domésticos (limpieza, podar el césped, cocinar), nos permite ahorrar tiempo y nos da la sensación de pereza.

La profesora de la escuela de Negocios de Harvard y autora del estudio, Ashley Whillans, aseguró que comprar tiempo tiene beneficios sobre el bienestar, similares a los de tener más dinero.

Por su parte, la profesora de Psicología de la Universidad de Columbia, Elizabeth Dunn, argumentó que estos beneficios no sólo son para gente rica, ya que el estudio arrojó que se obtiene la misma sensación en distintos niveles de ingresos.

El estudio se realizó con seis mil adultos en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Países Bajos, en el que evaluaron la satisfacción en su propia vida con una serie de preguntas acerca de su estrés relacionado con el uso de su tiempo.

Además, Dunn agregó que aunque comprar tiempo libre puede amortiguar los efectos perjudiciales que son ejercidos por presiones de la vida diaria, pocas personas lo hacen aún cuando puedan permitírselo.

¿Gastarías más dinero para tener tiempo libre?









