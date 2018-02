¡No es una tele sin señal! Son aves que vuelan sobre Roma

Al ver la imagen, seguramente recordaste aquellos viejos televisores en los que, al sintonizar un canal, podías tener la mala suerte y encontrarte únicamente con estática en la pantalla.

Sin embargo, la imagen no es ni de lejos una televisión, sino cientos de estorninos que esta semana vuelan sobre el cielo de Roma.

La fotografía fue compartida en el sitio Reddit, donde los usuarios han señalado la similitud entre el cielo plagado de estorninos y la imagen que solían dar los viejos televisores.

De acuerdo conInverse Science, los estorninos buscan calor en Roma, así como refugio después de emigrar de la helada Europa Oriental y la zona de Escandinavia.

Cada año arriban a Roma hasta cuatro millones de estorninos, atraídos por la relativa calidez de la ciudad en comparación con las regiones vecinas.

Además de lo aterradora que puede resultar la imagen, el problema con los estorninos es que defecan por todas partes y llenan las calles, árboles y edificios con sus desechos. Ya que estas aves comen de los olivares en Roma, su popó también es especialmente aceitosa.

The skys over Rome stuffed with Starling https://t.co/J62gw7gf4Ppic.twitter.com/R2HTzINmno