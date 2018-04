¡Es niño! Kate y William son papás por tercera vez

La duquesa de Cambridge, esposa del príncipe William de Inglaterra, ha dado a luz a su tercer hijo, un varón, en el hospital St Mary's de Londres, informó el Palacio de Kensington.

"La reina, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall, el príncipe Enrique y miembros de ambas familias han sido informados y están encantados con la noticia", indicó la Casa Real en un tuit.

El bebé, segundo hijo varón de la pareja, pesó 3.8 kilogramos y William estuvo presente en el nacimiento.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.