Así funcionará el hiperveloz subterráneo de Elon Musk

Los túneles de alta velocidad de Elon Musk están cada vez más cerca de ser una realidad. El dueño de Tesla, Space X y The Boring Company compartió un video en Twitter donde muestra cómo funcionará el transporte subterráneo Hyperloop.

Musk explicó que la prioridad de estos túneles será transportar a personas y ciclistas que no tienen automóvil (en el pasado había dicho que estarían diseñados para cargar otros vehículos). Sin embargo, dijo que una vez que todas la gente sea trasladada, los autos también podrán pasar.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

El video revela que los vagones del Hyperloop serán capaces de albergar a varias personas que tomarían el transporte en la superficie. Una vez dentro, éste bajará al subterráneo y se moverá por los túneles a velocidades que alcanzan los 200 kilómetros por hora.

El empresario explicó que existirán miles de estaciones del tamaño de un espacio de estacionamiento y que las cabinas dejarán a las personas lo más cerca posible de su destino, a diferencia del metro que tiene pocas estaciones de gran tamaño.

Boring Co urban loop system would have 1000’s of small stations the size of a single parking space that take you very close to your destination & blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway