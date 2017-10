Elon Musk ayudará a Puerto Rico con paneles solares

Tras el paso del huracán 'María' por Puerto Rico, la isla se quedó sin comunicación ni energía eléctrica. Ahora, empresas como Facebook y Tesla son algunas de las que planean ya la manera de ayudar a los boricuas.

El viernes pasado, Elon Musk, fundador de Tesla recibió una mención en Twitter un tanto particular. El gobernador de la isla, Ricardo Rosello, le escribió para pedirle una cita y discutir la posibilidad de que la empresa de Musk instalara una red de paneles solares para producir energía en Puerto Rico.

La idea surgió de un usuario de Twitter que le preguntó a Elon si su sistema de energía solar, conocido como SolarCity, podía ayudar a reconstruir Puerto Rico. El empresario contestó que el sistema se ha instalado en algunas pequeñas islas alrededor del mundo y, como no hay un límite de escalabilidad, podría hacerse también en Puerto Rico.

The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.