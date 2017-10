Ellos son los nominados a los Eliot Awards 2017

Ciudad de México

En su tercera entrega, los Eliot Awards premiarán a los líderes digitales más importantes de México y Latinoamérica. Estos premios son el resultado de una investigación realizada por Eliot New Media para determinar quiénes son los chicos o chicas más influyentes en redes sociales.

En un video presentado por Francisco Alanís "Sopitas", el comunicador dio a conocer a los 55 nominados para las 11 categorías de los premios, en las que se incluyen Storyteller, How to Tube, Comedy, Migrador, Revelación del año, Gaming, Break In News, Social Sound, Líder digital del año, Instagramer e Influencer Hispano.

Entre los nominados se encuentran influencers como Luisito Comunica, Juca, Escorpión Dorado, además de personalidades como Danna Paola, Carmen Aristegui, Jorge Ramos y medios digitales como Animal Político, Vice Mexico y Cultura Colectiva. La lista completa de nominados la puedes encontrar aquí.

La ceremonia será el sábado 21 de octubre a las 19:00 horas y será conducido por Victoria Volkóva, Roberto Martínez, Luisito Rey, Adela Micha y La Bala. Además contará con presentaciones musicales de MC Davo, Playa Limbo y Sofia Reyes.

Para realizar la investigación se tomaron en cuenta indicadores numéricos como seguidores, visitas, likes, además del apoyo de un comité de influencers, miembros de la industria y miembros de Eliot New Media que identificaron a los líderes digitales más importantes.









