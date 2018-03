Recomendaciones para visitar los santuarios

Ciudad de México

Si bien la temporada de visita en los santuarios inicia desde este fin de semana, los pobladores de los ejidos donde las mariposas Monarca realizan su ancestral temporada de hibernación recomiendan elegir un día soleado, pues es cuando los ejemplares deciden dejar sus árboles para buscar flores y agua.

Durante tu visita en los santuarios sigue, respeta y comparte el código del turista responsable:

1. Sigue las indicaciones e instrucciones de los guías locales.

2. Durante el recorrido sigue los senderos establecidos.

3. No introduzca alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas a los santuarios.

4. No te lleves plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forma parte del bosque.

5. No fumes, ni enciendas fogatas.

6. Respete los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.

7. Guarda silencio durante tu estancia en el santuario.

8. No uses flash para tomar fotografías.

9. No molestes, no tomes, ni lleves mariposas Monarca.

10. No permanezca más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarca.









A su vez, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), de México, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han emitido algunas recomendaciones para que los turistas disfruten su visita y cuiden los santuarios y las colonias de las Monarca.

En primera, hacen énfasis en que los visitantes no deben llevarse mariposas, ni vivas ni muertas. Además, no deben portarse aparatos de sonido para no perturbarlas, ni dejar basura.

Para vivir mejor la experiencia, es importante usar zapatos cómodos, pues es zona boscosa y montañosa y se tienen que hacer largos recorridos a pie, y se debe ir bien abrigado.

Los visitantes no deben aventurarse solos hacia los santuarios, sino que deben acudir acompañados de guías especializados y acatar las disposiciones que dicten los ejidatarios.

En años anteriores, el número de mariposas Monarca que llegaron a los santuarios disminuyó dramáticamente, pero gracias a redes de apoyo desde Canadá hasta México, que incluyen empresas, gobiernos, pobladores, organismos e instituciones de investigación científica, se han logrado recuperar paulatinamente las colonias, por lo que es clave respetar su hábitat y a las propias mariposas para seguir disfrutando de la experiencia.

El gobierno de Michoacán pide a los visitantes respetar los santuarios, para mantener el hábitat de la mariposa.

Visita los santuarios de la Mariposa Monarca y descubre por qué cada año migran a nuestro estado. #SomosMichoacánpic.twitter.com/GywmKOoxET

— Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) 14 de noviembre de 2016















REPL