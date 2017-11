Santuarios de la Monarca, abiertos al público

Ciudad de México

Los Santuarios de la mariposa Monarca, ubicados en el Estado de México ya se encuentran abiertos al público, después de que ya se reportó la llegada del insecto.

La Protectora del Estado de México, PROBOSQUE, informó que desde el pasado 1 de noviembre se registró el arribo de la Monarca a los bosques templados ubicados en los municipios de San José del Rincón, Temascalcingo, Donato Guerra, Villa de Allende, Temascaltepec y Atlautla.

En Michoacán se pueden visitar los santuarios ubicados en el Ejido El Rosario, en las Sierra Campanario, del Ejido de Cerro Prieto y el Ejido Seguio en la Sierra Chincua.

RECOMENDACIONES A SEGUIR EN LOS SANTUARIOS:

1. Sigo las indicaciones e instrucciones de los guías locales.

2. Durante mi recorrido sigo los senderos establecidos.



3. No introduzco alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas a los santuarios.

4. No me llevo plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forma parte del bosque.



5. No fumo, ni enciendo fogatas.



6. Respeto los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.



7. Permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario.



8. No uso flash para tomar fotografías.

9. No molesto, no tomo, ni me llevo mariposas Monarca.

10. No permanezco más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarca.





El fenómeno migratorio de la mariposa Monarca inicia en otoño en Estados Unidos y Canadá, de donde realiza un recorrido de más de 4 mil kilómetros hasta llegar al Estado de México y Michoacán.

Sólo 2 santuarios están abiertos al público entre los meses de noviembre a marzo: Sierra Chincua y El Rosario. ¡Conoce más de la mariposa monarca 👉🏻 https://t.co/GDc0tOqDLc! 🌲🌲 #SomosMichoacánpic.twitter.com/EKD14Zntlw

— Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) 11 de noviembre de 2017



Para saber más sobre la Monarca, puedes entrar a la siguiente página http://www.soymonarca.mx/santuarios.html



REPL