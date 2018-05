Así vivió el elenco de 'Suits' la boda de Meghan Markle

Antes de convertirse en la duquesa de Sussex, Meghan Markle interpretó durante siete temporadas a Rachel Zane en la serie de Suits. El papel cambió por completo la vida de la actriz ya que rápidamente se convirtió en una de las estrellas de televisión más famosas.

A pesar de que su personaje ya no aparecerá en la octava temporada, Markle formó una gran amistad con el resto de los actores de la serie, de los cuales varios estuvieron presentes en la boda.

Sarah Rafferty, Rick Hoffman, Gabriel Macht, Patrick J. Adams y Gina Torres —algunos con sus respectivas parejas— presenciaron el momento más importante de la boda de su amiga.

[ Gabriel Macht, protagonista de Suits y su esposa Jacinda Barrett (Reuters)]

Una noche antes de la boda, los actores se reunieron en un restaurante para cenar juntos y brindar por la felicidad de su amiga.



Pero no todos estaban confiados de recibir una invitación al evento del año, Gina Torres dijo en el progama Today Show que no estaba segura que recibiría una invitación. Sin embargo, agregó que "este es un increíble paso en su vida, así que poder presenciarlo es extraordinario".

[Gina Torres antes de la boda (AFP)]

Sarah Rafferty dijo en el mismo programa que Meghan y Harry "hacen una gran pareja". Además, ha mencionado en diferentes ocasiones que Markle es como una hermana para ella.

[Sarah Rafferty y su esposo Santtu Seppala llegando a la boda (AFP)]

Por otro lado, Patrick J. Adams, su esposo ficticio en la serie, publicó en su cuenta de Twitter un día antes de la boda "estoy yendo a la cama y pensando mucho en el extrañamente surreal y maravilloso día que mi amiga Meghan tendrá mañana. Meghan —donde sea que estés— estamos muy agradecidos de estar aquí y ver cómo toman este paso monumental juntos. Mucho amor y buenos deseos. #RoyalWedding".

Going to bed now and thinking a lot about the strange surreal and wonderful day my friend Meghan is going to have tomorrow. Meghan - wherever you are - we are so grateful to be here to watch you both take this monumental step together. Love deeply and live well. #RoyalWedding