¿Cómo puedes saber la edad de un perro?

Si tienes el buen corazón de adoptar un perro del que no estás segura qué edad tiene, no te dejes llevar por su personalidad seria o juguetona ni por sus canas; no todas las razas envejecen de la misma forma y aquí te decimos el truco para calcular su edad de una forma más confiable: fíjate en sus dientes.

Primeros 15 días de vida: No tienen dientes, es posible que oídos y ojos continúen cerrados y se guían más por estímulos, como el de la succión, por ejemplo.

Tercera semana: Aparecen los primeros dientes de leche, los seis incisivos superiores y dos colmillos; aunque en razas pequeñas pueden tardar más.

De uno a tres meses: Se desgastan los dientes de leche, que son más finos y menos redondeados que los definitivos.

Hasta los ocho meses: A los cuatro meses comienzan a aparecer los dientes definitivos y para los ochos meses ya tienen los incisivos y colmillos.

Al año de vida: Ya le salieron las 42 piezas definitivas que son blancas y redondeadas.

Del año y medio a los dos años: El perro se considera adulto y se aprecia un desgaste en los incisivos centrales inferiores.

De los tres a los cuatro años y medio: El desgaste hace que los incisivos inferiores se vuelvan cuadrados.

De los cinco a los seis años: El desgaste en los incisivos superiores se hace evidente.

A partir de los seis años: El desgaste es notorio en todas los dientes, los colmillos se ven menos puntiagudos o tienden a hacerse cuadrados; además, aumenta el sarro y pueden comenzar a perder algunos si no tienen la higiene o la alimentación adecuada.

Se considera que los perros entran en su etapa de vejez a partir de los siete años de edad, asi que si notas un desgaste marcado en su dentadura, es posible que tu compañero sea un adulto mayor. Consulta a tu veterinario para que te diga qué opina sobre su edad y los cuidados que debes darle, además de mucho amor.









