Crece mercado mexicano de drones más allá de la diversión

“En México el consumidor de drones para diversión está creciendo bastante, el prosumer también, y ahora empieza a surgir el mercado corporativo: el uso de drones para inspecciones industriales y prediales, búsqueda y rescate, televisión y cine, además para minería, son cinco áreas estratégicas que están creciendo mucho”, aseguró Manuel Martínez, director en América Latina de la compañía DJI Drones.

México es un país muy atractivo para la industria de los drones, pues los consumidores no sólo los utilizan para la diversión sino también en aplicaciones profesionales, señaló el directivo en México de Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co., Ltd, compañía de capital chino.

“El perfil del consumidor mexicano es muy serio, es muy responsable, aquí tenemos el fenómeno del ‘prosumer’, que es un consumidor que además de tener la ventaja del ocio y de divertirse también le saca el provecho al dron en aplicaciones profesionales”, destacó.

La industria de los vehículos no tripulados también es muy prometedora, pues los drones están siendo útiles para nuevas aplicaciones



El directivo sostuvo que los drones de DJI tuvieron muy buena recepción en México, por lo que consideran a este país como un mercado punta en América Latina, y estimó que las ventas de DJI seguirán al alza en los próximos años, pues su operación se inició apenas hace tres años con revendedores autorizados y hoy la Ciudad de México ya cuenta con dos tiendas icónicas: una en Patio Universidad y otra en Patio Santa Fe.

“Es el único país del mundo, fuera de China, que tiene dos tiendas oficiales. De un año al otro ya tuvimos un crecimiento de más de 100 por ciento, en otras áreas económicas no se encuentra un crecimiento tan grande”, resaltó.

Dijo también que hay empresas mexicanas que realizan servicios con la tecnología DJI y hay otras que desarrollan drones con muy buena tecnología, ya que es un mercado que brinda espacios para todos los proveedores.

La industria de los vehículos no tripulados, dijo, es muy prometedora, pues están siendo útiles para una serie de aplicaciones que antes no se pensaba.

“Yo nunca imaginé que un dron ayudara a la socialización de niños autistas. DJI apoya este proyecto en Estados Unidos, hemos entregado drones porque sirven para que los niños autistas salgan de su mundo, empiecen a acompañar los vuelos y de ahí pasen a la socialización”, destacó.

Al igual que se crearon las rutas especiales para coches y para aviones y helicópteros, ya se crearon en algunos países los corredores para drones, a través de los cuales llevan medicinas e informaciones, comentó el directivo.

“Se habla mucho de empresas que quieren hacer entregas de productos a domicilio. En Suiza, los correos hicieron una modernización con DJI donde el cartero, después de una gran nevada, se apoya de un dron para realizar su entrega”, refirió Martínez.

